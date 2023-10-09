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Коммерсантъ FM
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В соцсети Х появился новый тип кликбейт-рекламы без маркировок

Соцсеть Х тестирует новый вид замаскированной кликбейт-рекламы, которая не снабжена маркировками. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на пользователей платформы.

В объявлениях не раскрывается, кто стоит за рекламой, такие сообщения нельзя заблокировать, лайкнуть, нельзя пожаловаться на них. Для пользователей они будут казаться твитом другого человека. В рекламном объявлении есть фотография и текст с кликбейт-содержанием — такие сообщения часто расцениваются как спам и обычно появляются в подвалах сайтов. При нажатии на объявление или на значок пользователя происходит переадресация на внешний ресурс. Пока с новым типом рекламы столкнулись только пользователи мобильных устройств.

Ранее соцсеть X начала тестировать новый способ публикации постов со ссылками на новостные статьи: теперь в них не будет заголовков, останутся только кликабельная картинка и краткое описание. Как считает Илон Маск, это нововведение поможет сдержать кликбейт.

Евгений Федуненко

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