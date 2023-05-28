YouTube откажется от Stories с 26 июня

Видеосервис YouTube с 26 июня откажется от раздела Stories — пользователи не смогут публиковать новый контент, а уже загруженные ролики будут доступны еще семь дней. В YouTube предлагают авторам публиковать похожий контент в «Сообществах» и Shorts.

YouTube представил раздел Stories в 2017 году под названием Reels. Они напоминали Stories в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и Snapchat и были доступны для каналов с более чем 10 тыс. подписчиков. В The Verge отмечают, что функция не нашла своего пользователя: даже те каналы, которые могли публиковать Stories, редко делали это.

Впоследствии YouTube начал развивать раздел «Сообщества», где можно устанавливать время исчезновения текстовых публикаций, а также продвигать раздел вертикальных видео Shorts, которые сервис позаимствовал у TikTok. Ранее в марте 2021 года Twitter также отказался от аналога Stories под названием Fleets — там функция не продержалась и года.

Евгений Федуненко