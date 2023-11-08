«Интерфакс»: Сarlsberg требует от России возместить убытки за «Балтику»

В начале августа датская пивоваренная компания Carlsberg потребовала от российского правительства возмещения убытков за срыв сделки продаже «Балтики», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Компания рассчитывала получить за актив более 71 млрд руб., но в июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

По данным агентства, Carlsberg классифицировала действия РФ как нарушения обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. Компания попросила «незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба». Минфин в конце сентября направил в Carlsberg ответное письмо, в котором утверждалось, что президентский указ базируется на действующем российском законодательстве, и оснований для компенсации убытков нет.

Как заявили источники «Интерфакса», 13 октября Carlsberg направил в российские органы власти, в том числе Минфин и Минэкономики, «уведомления о споре» по трем международным соглашениям (договоры РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов, а также советский договор с Германией от 1989 года). Carlsberg назвала действия «незаконной экспроприацией» и предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода с даты письма переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд.

В Минэкономики отказались комментировать информацию.

Carlsberg сообщал, что покупателем «Балтики» должна была выступить группа «Арнест», которая уже купила российские активы Heineken. Но в конце августа рамочное соглашение со структурами «Арнеста» было расторгнуто из-за введения в «Балтике» режима временного управления со стороны Росимущества. 3 октября Carlsberg сообщила, что прекратила лицензионные соглашения с «Балтикой». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес компании.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Carlsberg не сдает "Балтику"».

Лаура Кеффер