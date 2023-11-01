Carlsberg не сдает «Балтику»

Carlsberg обвинила российские власти в краже своего бизнеса, речь идет о доли датской группы в компании «Балтика». Ранее корпорация представила квартальный отчет и пообещала защищать свои российские активы. В июле 2023-го указом президента «Балтика» отошла во временное управление Росимущества. В Минфине в ответ на претензии Carlsberg ответили, что это не влечет изменения структуры собственности. В свою очередь, в Кремле исключают возможность для иностранных компаний «свободно выходить» с российского рынка. Для этого, как пишет Financial Times, власти даже усилили давление на западный бизнес. Тему продолжит Владислав Викторов.

Carlsberg затянула выход с российского рынка больше чем на год. Покупателя «Балтики» корпорация нашла только в июне 2023 года, и, по некоторым оценкам, продать актив датчане могли почти за €2 млрд. Но в июле президент Владимир Путин своим указом передал его во временное управление Росимущества.

И если изначально это решение вызывало шок у компании, то уже в квартальном отчете глава Carlsberg заявил о краже российскими властями бизнеса. Что происходит с активом, в компании не знают, поскольку взаимодействие с временными управляющими происходит очень ограниченно.

«Балтику» Carlsberg списал, что привело к убытку в $1 млрд, но отказываться от нее компания не готова. Хотя ничего с этим уже не сделаешь, заметил партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко: «Законные механизмы, к сожалению, разделены невидимой линией фронта между Россией и условным Западом. Сейчас, очевидно, ничто не повлияет на решение Москвы.

Единственное, чем международные арбитражи могут помочь Carlsberg, это перспективами на будущее: когда все успокоится, то вынесенные ими решения должны будут иметь какие-то последствия».

При этом кулуарно решать вопрос Carlsberg, очевидно, не собирается. Компания в начале октября запретила «Балтике» использовать международные бренды, среди которых Tuborg, Holsten и Kronenbourg. Carlsberg назвала это ответом на указ Владимира Путина.

Теперь новое руководство «Балтики» пытается через суд решить вопрос с торговыми марками. А без этого успешно развиваться компании будет трудно, как, впрочем, и без возможности взаимодействия с иностранными партнерами, пусть даже и косвенного, признают эксперты.

Зачем тогда нужно было срывать продажу актива? Предположения есть у главы комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексея Каневского: «Обычно на такого рода активы претендуют непрофильные компании, которые в России с пивоваренной отраслью имеют мало касательства, но зато обладают большим административным и финансовым потенциалом.

В этом смысле претендентом на этот бизнес была какая-то традиционная пивная структура, но тем не менее государство заинтересовано в сохранении этого актива в своих руках».

Власти сейчас прямо говорят, что легко уйти с российского рынка иностранный бизнес не сможет. В Кремле заявили, что компании обязаны строго соблюдать требования правительственной комиссии. А издание Financial Times утверждает, что Москва еще и усилила давление на западные корпорации, которые покидают страну. В частности, их обязывают продавать активы только за рубли.

Впрочем, это неудивительно, пояснила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «В условиях, когда все чаще говорится о том, что российские активы за рубежом будут направлены на восстановление Украины и так далее, рассчитывать на то, что в РФ станут выполняться все нормы, которые не действуют по отношению к стране, реально сложно. Консолидированная позиция, в том числе и отечественного бизнеса, — должен быть как минимум паритет».

Вместе с тем как мера, которая должна заставить зарубежный бизнес задержаться в России, это вряд ли будет работать, признают эксперты. Они отмечают, что расчеты в рублях нужны властям, в том числе для поддержки валютного курса. В противном случае уход иностранных компаний может обходиться слишком дорого.

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