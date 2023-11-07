ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области; есть разрушения
В результате обстрела ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области были выбиты окна в частном домовладении, посечены кровля и забор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте»,— рассказал глава региона.
Днем ранее противник атаковал Белгородскую область 66 боеприпасами и одним беспилотником.
О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».