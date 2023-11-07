ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области; есть разрушения

В результате обстрела ВСУ села Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области были выбиты окна в частном домовладении, посечены кровля и забор. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте»,— рассказал глава региона.

Днем ранее противник атаковал Белгородскую область 66 боеприпасами и одним беспилотником.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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