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Коммерсантъ FM
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Главы МИДов G7 заявили о единстве по санкциям против России

Министры иностранных дел G7 провели сессию, посвященную военному конфликту на Украине. По итогам обсуждения они подтвердили готовность продолжать поддержку Киева и вводить санкции против России, сообщил МИД Японии.

Встреча министров прошла в Токио и была посвящена «оценке текущей ситуации и перспектив». В начале заседания глава японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикава заявила, что несмотря на рост напряженности на Ближнем Востоке, G7 важно подать четкий сигнал международному сообществу о том, что «твердая приверженность поддержке Украины никогда не поколеблется».

«В результате дискуссии министры иностранных дел стран сошлись во мнении, что G7 останется единой в своем подходе к введению жестких санкций против России и оказанию сильной поддержки Украине даже в сегодняшней международной ситуации, ускорит усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению и реконструкции (Украины.— "Ъ"), будет продвигать формулу мира совместно с международными партнерами»,— сказано в пресс-релизе.

Евросоюз в настоящее время готовит 12-й пакет антироссийских санкций, который может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. В плане импорта речь может идти о металлах и алюминиевых изделиях, сообщал Bloomberg. США на прошлой неделе ввели новые ограничения, затрагивающие в том числе компании из третьих стран, которые якобы помогали России обходить санкции.

Подробности — в материале «Ъ» «Шире вдруг».

Лаура Кеффер

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