Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Татнефть» выплатила 4,5 млн рублей за ущерб после разлива нефтепродуктов

ПАО «Татнефть» выплатило 4,49 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде из-за разлива нефтепродуктов в Татарстане. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, загрязнение почвы допустило входящее в структуру «Татнефти» нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Прорыв трубопровода произошел в районе трассы Заинск—Бухарай—Урсала—Альметьевск недалеко от детского лагеря «Солнечный» (также принадлежит «Татнефти»).

«В почву попали нефтепродукты. Площадь загрязнения превысила 990 кв. м»,— написала госпожа Радионова в своем Telegram-канале.

Сумма 4,49 млн руб. для возмещения была предъявлена «Татнефти». Татарстанская компания ее выплатила добровольно в рамках досудебного урегулирования.

Министерство экологии Татарстана сообщало о разливе нефти недалеко от микрорайона «Дружба» в Альметьевске в июле. Тогда, по данным региональных чиновников, «в результате разгерметизации нефтепровода загрязненной оказалась почва на площади 198 кв. м».

Кирилл Антонов, Казань

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...