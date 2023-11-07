«Татнефть» выплатила 4,5 млн рублей за ущерб после разлива нефтепродуктов

ПАО «Татнефть» выплатило 4,49 млн руб. в качестве возмещения ущерба, причиненного окружающей среде из-за разлива нефтепродуктов в Татарстане. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, загрязнение почвы допустило входящее в структуру «Татнефти» нефтегазодобывающее управление «Альметьевнефть». Прорыв трубопровода произошел в районе трассы Заинск—Бухарай—Урсала—Альметьевск недалеко от детского лагеря «Солнечный» (также принадлежит «Татнефти»).

«В почву попали нефтепродукты. Площадь загрязнения превысила 990 кв. м»,— написала госпожа Радионова в своем Telegram-канале.

Сумма 4,49 млн руб. для возмещения была предъявлена «Татнефти». Татарстанская компания ее выплатила добровольно в рамках досудебного урегулирования.

Министерство экологии Татарстана сообщало о разливе нефти недалеко от микрорайона «Дружба» в Альметьевске в июле. Тогда, по данным региональных чиновников, «в результате разгерметизации нефтепровода загрязненной оказалась почва на площади 198 кв. м».

Кирилл Антонов, Казань