Турецкие СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Аббаса

На западном берегу реки Иордан совершено нападение на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса, сообщают турецкие издания Sabah и Miiliyet. По данным турецких журналистов, в результате нападения погиб один из охранников политика, информации о состоянии самого господина Аббаса пока нет. Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная палестинская группировка «Сыновья Абу Джандала», ранее призывавшая Махмуда Аббаса объявить войну Израилю.

По данным Sabah, атака на кортеж Махмуда Аббаса произошло в районе 18:30 мск. Турецкие СМИ публикуют видео предполагаемого момента нападения на кортеж политика, на нем видно, как один из охранников палестинского президента падает на землю после обстрела. Другие подробности инцидента не раскрываются.

«РИА Новости» со ссылкой на собственный источник сообщает, что «Махмуд Аббас полностью здоров и работает в своем офисе в Рамалле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena, Reuters Фото: Christophe Ena, Reuters

Накануне, 6 ноября, представители группировки «Сыновья Абу Джандадала» выдвинули господину Аббасу 24-часовой ультиматум с требованием «атаковать Израиль для помощи Газе».

Махмуд Аббас является президентом Палестинского государства с 2013 года, до этого он на протяжении десяти лет был главой Палестинской национальной администрации. Также политик является лидером «Движения за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ).

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