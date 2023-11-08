Турецкая одежда примеривается к России

Турецкие бренды одежды, вышедшие на российский рынок после ухода части западных марок, начинают пересматривать стратегию работы в РФ. Так, дистрибутор «Джамилько» спустя год закрыл единственные в стране магазины Ipekyol и Twist. Эксперты говорят о слабой известности новых турецких брендов из-за низкой маркетинговой активности, высокой конкуренции с российскими одежными сетями и роста популярности онлайн-покупок, в том числе из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Магазины турецких одежных брендов Ipekyol и Twist, открывшиеся осенью 2022 года в торговом центре «Афимолл» в Москве, прекратили работу, обратил внимание “Ъ”. Оба бренда входят в Ayaydin Miroglio Group и представлены в среднем ценовом сегменте. В России их развитием занимался российский дистрибутор «Джамилько», в основном работающий с премиальными брендами (см. “Ъ” от 4 октября 2022 года). Теперь вместо Ipekyol в «Афимолле» работает магазин итальянской марки из портфеля «Джамилько» Elena Miro. А на месте Twist готовится к открытию магазин другого турецкого бренда — Daniel’s Paris. В «Джамилько» не ответили на вопросы “Ъ”.

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова говорит, что «Джамилько» изначально открывала магазины Ipekyol и Twist в формате pop-up, чтобы протестировать интерес к брендам со стороны покупателей. А гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс утверждает, что владелец брендов Ipekyol и Twist решил не продлевать дистрибуторское соглашение с «Джамилько», а открыть собственный офис, чтобы работать на российском рынке напрямую. Связаться с Ayaydin Miroglio Group по электронной почте не удалось.

Турецкие бренды стали активнее интересоваться российским рынком после приостановки работы и ухода из страны части западных модных брендов из-за начала военных действий РФ на Украине. В частности, работу прекратили шведская H&M Group, испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius), японская Uniqlo. По подсчетам NF Group, в первой половине 2023 года в России появилось шесть новых брендов из Турции, на которые пришлось 58% от общего числа новых зарубежных ритейлеров. К примеру, Fiba Retail, развивавшая в России магазины сетей Marks & Spencer и Gap, вывела на рынок турецкие Club, NetWork, Mudo, Oxxo.

Но, отмечает госпожа Цветкова, из-за большого числа брендов, появившихся на российском рынке практически одновременно, потребителю стало сложно ориентироваться в их многообразии. Источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости говорит об обеспокоенности некоторых собственников торговых центров слабыми показателями по посещаемости и выручке части магазинов новых турецких марок.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что в 2022 году многим решившим выйти на российский рынок иностранным ритейлерам казалось, что с уходом международных игроков завоевать местного покупателя и занять заметную долю рынка будет просто. Но, указывает отраслевой аналитик Ольга Штейнберг, конкуренция в одежном ритейле осталась очень высокой, особенно со стороны местных брендов, активно вкладывающихся в маркетинг и расширение ассортимента. По оценке NF Group, 85% площадей ушедших международных брендов заняли российские бренды.

Алексей Ванчугов добавляет, что для потребителей одним из определяющих факторов при выборе одежды остается цена, поэтому больше шансов на успешное развитие имеют массовые бренды. Турецкие марки массового сегмента, такие как Koton, LC Waikiki, давно присутствуют на российском рынке и имеют своего лояльного покупателя, подтверждает Ольга Штейнберг. А в более высоком ценовом сегменте, продолжает господин Ванчугов, менее заметно сокращение ассортимента и у покупателей остается альтернатива в виде западных брендов, работающих в России через оптовые поставки. Кроме того, по словам эксперта, растет популярность онлайн-покупок и шопинга во время отпуска за границей, где российским потребителям доступны все привычные бренды.

Алина Савицкая