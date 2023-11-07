МИД РФ: заявление Израиля о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у страны
Заявление израильских властей о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа «вызвало огромное вопросов», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в том числе возник вопрос о наличии ядерного оружия у Израиля.
Мария Захарова
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Вопрос номер один — получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» — сказала госпожа Захарова в эфире «Соловьев Live» (цитата по «РИА Новости»).
О том, что Израиль может нанести ядерный удар на территории сектора Газа, сказал министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху. Позднее он назвал эти слова метафорой, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно отстранил его от работы, назвав заявления министра «оторванными от реальности». Иран призвал ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля.
Об последствиях конфликта Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».