«Уральские авиалинии» смогут приобрести западные самолеты через финлизинг

Авиакомпания «Уральские авиалинии» смогла согласовать условия переоформления западных самолетов в российскую собственность. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Ъ». Так, скоро перевозчик должен подписать с подконтрольной Росавиации «НЛК Финанс» договоры финансового лизинга на 19 Airbus на 17 лет. По завершении финлизинга борты перейдут в собственность компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, ранее у «Уральских авиалиний» возникли сложности с переоформлением самолетов Airbus в российскую собственность, из-за чего подписание договора затянулось. Они были связаны с требованием о ежегодном переводе до 30–40% чистой прибыли компании в пользу «НЛК Финанс». Сейчас же, по словам источника в кабмине, сторонам удалось прийти к «непростому, но взаимному компромиссу».

Так, авиакомпания должна будет перевести чистую прибыль за прошлый год в размере 13,4 млрд руб., поскольку в 2022 году она получили «антисанкционные» субсидии. Кроме того, будет скорректирован размер депозита: ранее перевозчиков хотели обязать внести 30–40% от стоимости судна при стандартных 10–20%. Точный размер депозита будет определен в ближайшее время.

Ранее информацию о намерении выкупить 19 самолетов Airbus, находящихся в лизинге, подтверждал генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Он отмечал, что проведение сделки одобрили США и Евросоюз. Всего в авиапарке перевозчика 52 Airbus.

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