США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 самолетов Airbus

В ближайшее время «Уральские авиалинии» выкупят 19 самолетов Airbus, находящихся в лизинге, сообщил генеральный директор авиакомпания Сергей Скуратов после подписания соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Урал» и авиаперевозчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«США и Евросоюз разрешили выкупить нам 19 самолетов Airbus. Эта сделка решится в ближайшие три недели. Уверен, она будет положительная»,— рассказал он. Господин Скуратов добавил, что выкуп осуществится при помощи кредитных ресурсов РФ.

Господин Скуратов добавил, что «Уральские авиалинии» подали заявку на приобретение в лизинг 38 российских пассажирских самолетов МС-21. Он отметил, что примерные сроки приобретения — 2029-2030 годы.

По его словам, сейчас в авиапарке «Уральских авиалиний» 52 Airbus. «Все на крыле, все летают. Загрузка пассажиров 92%»,— подчеркнул господин Скуратов.

Николай Яблонский, Виталий Красиков

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