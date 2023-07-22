США и Евросоюз разрешили «Уральским авиалиниям» выкупить 19 самолетов Airbus

В ближайшее время «Уральские авиалинии» выкупят 19 самолетов Airbus, находящихся в лизинге, сообщил генеральный директор авиакомпания Сергей Скуратов после подписания соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Урал» и авиаперевозчиком.
Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
«США и Евросоюз разрешили выкупить нам 19 самолетов Airbus. Эта сделка решится в ближайшие три недели. Уверен, она будет положительная»,— рассказал он. Господин Скуратов добавил, что выкуп осуществится при помощи кредитных ресурсов РФ.
Господин Скуратов добавил, что «Уральские авиалинии» подали заявку на приобретение в лизинг 38 российских пассажирских самолетов МС-21. Он отметил, что примерные сроки приобретения — 2029-2030 годы.
По его словам, сейчас в авиапарке «Уральских авиалиний» 52 Airbus. «Все на крыле, все летают. Загрузка пассажиров 92%»,— подчеркнул господин Скуратов.