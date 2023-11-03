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Коммерсантъ FM
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Часть рейсов «Уральских авиалиний» могут передать другим перевозчикам

Росавиация может забрать у «Уральских авиалиний» допуски к части зарубежных рейсов. Решение принимается на срок, пока авиакомпания не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК). Как узнал ранее «Ъ», у «Уральских авиалиний» и iFly ранее возникли сложности с переоформлением самолетов Airbus в российскую собственность.

О приказе Росавиации по распределению рейсов сообщают «Ведомости», «РИА Новости» и ТАСС. Изначально все три издания утверждали, что рейсы «Уральских авиалиний» уже переданы другим авиаперевозчикам. Однако позднее ТАСС исправил новость, уточнив, что часть рейсов могут передать.

Речь идет о рейсах в том числе в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Права могут передать «Аэрофлоту», «Азимуту», Red Wings и Azur Air.

Как пишет «РИА Новости», «Уральским авиалиниям» дали на подписание договора с НЛК две недели. По данным «Ведомостей», речь идет о тех рейсах, которые авиакомпания не использовала. Перевозчики, которые могут получить эти допуски, могут выполнять перелеты «в зависимости от спроса и собственных возможностей». Источник газеты рассказал, что допуски передают до тех пор, пока у «Уральских авиалиний» не появится флот для их выполнения. «"Уральцы" не могут ответить Росавиации, с какого числа они начнут полеты по этим направлениям. Поэтому часть прав и была передана другим эксплуатантам»,— добавил собеседник «Ведомостей».

По информации «Ъ», задержка в переоформлении самолетов Airbus «Уральских авиалиний» и iFly в российскую собственность связана с более жесткими требованиями, которые предъявляют власти к частным авиакомпаниям. До сих пор единственной компанией, которая смогла завершить урегулирование по 49 самолетам за счет средств ФНБ, остается «Аэрофлот». По данным «Ъ», частным перевозчикам предложили лизинг с оплатой депозита в 30–40% от стоимости самолетов, обязательством ежегодно тратить часть чистой прибыли на их выкуп и получением в итоге воздушных судов в собственность. Замминистра транспорта Игорь Чалик заявлял, что частные авиакомпании имеют такие же условия по выкупу самолетов у зарубежных арендодателей, как и «Аэрофлот».

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ» «В сложных заемных условиях».

Леонид Уварчев

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