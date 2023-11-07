Когда у авиакомпаний могут отбирать допуски на иностранные рейсы

Порядок допуска перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров регулируется приказом Минтранса №108 от 24 марта 2021 года. По этому документу допуски могут отозвать при невыполнении рейсов на этих направлениях в течение двух последовательных завершенных сезонов расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Также основаниями для отзыва допусков могут стать задержки более 10% рейсов от общего количества рейсов по вине перевозчика в течение двух сезонов IATA.

В марте 2022 года, после того как на российскую авиацию были наложены западные санкции, Росавиация утвердила временный алгоритм передачи допуска одного перевозчика другому. Это было сделано для возможности продолжать полеты по тем направлениям, куда перевозчик с действующим допуском не мог летать из-за риска ареста самолетов с двойной регистрацией. В таком случае авиакомпании с «очищенными» лайнерами могут запрашивать и временно получать чужие допуски на три месяца с возможностью автопродления.

Сложности с допуском к международным перевозкам у «Уральских авиалиний» начались из-за наличия двойной регистрации 52 Airbus в Российском и Бермудском реестрах, напоминает советник BGP Litigation Влад Риков. При рассмотрении вопроса о возврате допусков после переоформления в собственность «НЛК Финанс» 19 самолетов, добавляет он, преимущество будет отдано тем авиакомпаниям, у которых есть реальная возможность выполнять полеты в заявленном объеме без риска ареста или задержки самолета.

Если регулятор по тем или иным причинам откажется возвращать допуски или прекратит их действие, шансы обжалования решения авиакомпанией будут малы, считает юрист. Таких споров на рынке крайне мало, и суды в большинстве случаев отказывают в удовлетворении требований. Так, когда допуски «Трансаэро» были переданы «Аэрофлоту», обжаловать и отменить действия Росавиации авиакомпании не удалось, напоминает господин Риков.

Еще один из юристов на условиях анонимности предположил, что логика решения регулятора о возможной передаче заключалась в «демонстрации силы и стимулировании перевозчика к затянувшемуся согласованию контрактов с НЛК». Он отмечает, что допуски чартертной iFly, потерявшей доступ к зарубежным рейсам на туристических направлениях, другими перевозчиками не запрашивались.

Решение регулятора не является понуждением, оно лишь констатирует факты, возражает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, в отсутствие трехстороннего договора сохраняются риски ареста самолетов за рубежом, наличие этих рисков не позволяет эксплуатировать самолеты, допуски перевозчиком не востребованы. «Альтернативных вариантов разрешения этой ситуации, кроме заключения пресловутого договора с НЛК и исключения двойной регистрации, в общем-то нет»,— заключает он. В данной ситуации регулятор действует в рамках своих полномочий, «более того, не аннулирует допуски, а всего лишь временно передает их тем перевозчикам, которые могут их использовать, что кроме того что законно, но еще и отвечает интересам широкого круга лиц, начиная от перевозчиков, заканчивая пассажирами, поскольку такое решение может привести к росту рейсов, конкуренции и, как следствие, снижению цен на билеты», подчеркивает юрист.

Понуждением, резюмирует господин Федюкин, было бы предписание заключить такой договор с НЛК в строго ограниченный срок во избежание аннулирования допусков, «но это не предписание».

Айгуль Абдуллина