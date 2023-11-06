В Израиле погибла 20-летняя сотрудница полиции, на которую напал палестинец

Девушка-полицейский, на которую сегодня, 6 ноября, напал палестинец в Старом городе Иерусалима, скончалась в больнице от ран. Ей было 20 лет, нападавшему — 16. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на данные полиции.

Сегодня утром рядом с воротами Ирода в Иерусалиме палестинец напал с ножом на патруль пограничной полиции. Ранения получили 20-летняя девушка по имени Элишева Роза Ида Лубин и ее напарник.

По данным Ynetnews, девушка переехала в Израиль из США и вступила в ряды пограничной полиции, чтобы пройти военную службу. Нападавшим был житель арабского квартала Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме. Его застрелили полицейские.

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Анастасия Ларина