Сына экс-президента Армении Кочаряна, ставшего депутатом, освободили из-под ареста

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна — Левон Кочарян — был освобожден из-под ареста после того, как получил мандат депутата Национального собрания Армении. 25 сентября Левон Кочарян был арестован по уголовному делу об избиении четырех полицейских в ходе акций протеста в Ереване.

Кадры освобождения Левона Кочаряна публикуют местные СМИ. В разговоре с Newsarmenia.am господин Кочарян заявил, что не готов комментировать получение мандата. «Сейчас важно, что я на свободе, об остальном, наверное, потом будет повод поговорить. Для меня все это было сюрпризом»,— сказал он.

Ранее сегодня, 6 ноября, глава армянского ЦИКа Ваагн Овакимян заявил, что мандат депутата парламента от избирательного блока «Армения» Армена Чарчяна получил следующий в избирательном списке кандидат — Левон Кочарян. 3 ноября трое кандидатов в депутаты по предвыборному списку блока, Мигрдат Мадатян, Анжела Налбандян и Герасим Варданян, представили в ЦИК заявления о самоотводе, что переместило кандидатуру Левона Кочаряна выше по списку.

22 сентября Левон Кочарян был задержан во время акции протеста в Ереване на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам его адвоката Александра Кочубаева, при задержании господин Кочарян был «жестоко избит» сотрудниками специальных сил полиции. Местные СМИ сообщали о госпитализации Левона Кочаряна с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 25 сентября суд арестовал его на месяц по уголовному делу об избиении четырех полицейских.

Полина Мотызлевская