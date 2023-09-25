Суд в Ереване арестовал сына экс-президента Армении Кочаряна на месяц

Ереванский суд арестовал на месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна — Левона — по уголовному делу об избиении четырех полицейских. Левона Кочаряна задержали 22 сентября во время акции протеста. При задержании он получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RFE / RL Фото: RFE / RL

Как сообщил его адвокат Александр Кочубаев в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), обвинение ходатайствовало об аресте на 2 месяца. Защита ходатайствовала о самоотводе, поскольку считает, что судья Масис Мелоконян «подчеркнуто политизирован». Суд отклонил ходатайство.

По словам адвоката, при задержании Левон Кочарян был «жестоко избит» сотрудниками специальных сил полиции. Sputnik Армения сообщал со ссылкой на медицинский центр «Наири», что после задержания он был госпитализирован в состоянии средней тяжести — с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Акции протеста начались 19 сентября — в день начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Перемирие было достигнуто на следующий день, 20 сентября. В ходе протестов произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Сотрудники полиции применяли светошумовые гранаты. По данным Минздрава Армении, пострадали как минимум 34 человека. По данным СК на 24 сентября, в ходе протестов были арестованы 26 человек, в отношении 49 демонстрантов инициировано уголовное производство.

Протестующие требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Последний раз указ о назначении его на должность премьера был подписан после выборов 2021 года. Тогда на выборах главным соперником Никола Пашиняна был экс-президент Армении Роберт Кочарян, создавший блок «Армения» вместе с главами партий «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения» Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Роберт Кочарян занимал президентский пост с 30 марта 1998 по 9 апреля 2008 года.

Полина Мотызлевская