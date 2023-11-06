Арестованный сын экс-главы Армении Кочаряна получил мандат депутата

Арестованный сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян получил мандат депутата парламента республики. Об этом сообщил глава армянского ЦИКа Ваагн Овакимян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Levonkocharyan Фото: @Levonkocharyan

«Мандат депутата парламента от избирательного блока "Армения" (Армена Чарчяна.— "Ъ"), полномочия которого были досрочно прекращены, передается следующему в избирательном списке кандидату Левону Робертовичу Кочаряну»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Левона Кочаряна задержали 22 сентября во время акции протеста. По словам его адвоката Александра Кочубаева, при задержании господин Кочарян был избит сотрудниками полиции, его госпитализировали в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой. Он проходит по уголовному делу об избиении четырех полицейских, суд в том же месяце отправил его под арест. Его защита заявила, что после получения мандата он получит депутатский иммунитет и не может оставаться под арестом.

Лаура Кеффер