Инсулин употребился внутрь

Французский фармпроизводитель Sanofi не может полностью выполнить обязательства по специнвестконтракту (СПИК). Из-за логистических проблем компания почти перестала экспортировать инсулин с российского завода в Евросоюз, а это было одним из важных условий получения налоговых преференций в рамках СПИК. Юристы считают наиболее вероятным сценарием изменение условий контракта по согласованию сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Sanofi в 2022–2023 годах практически не отгружала за рубеж производимый на заводе компании в Орловской области инсулин, последние крупные поставки были в 2021 году в Германию, куда отправлено 2 млн упаковок, подсчитали для “Ъ” в RNC Pharma. Директор по корпоративным связям Sanofi Юрий Мочалин сообщил “Ъ”, что дополнительные объемы препарата поставлялись в Германию. По его словам, сейчас орловский завод «Санофи Восток», учитывая «логистические особенности последних двух лет и текущую ситуацию», сфокусировался на поставках на внутренний рынок.

Sanofi запустила завод в Орловской области в 2010 году в рамках заключенного с властями региона и Минпромторгом СПИК, предусматривающего преференции, в частности, по налогам на прибыль и имущество. В обмен фармпроизводитель обязался вложить до 2027 года в модернизацию предприятия 863 млн руб. По условиям СПИК Sanofi должна была экспортировать картриджи инсулина глулизина «Апидра», пояснили “Ъ” в Минпромторге. Там добавили, что, согласно представленным в министерство отчетам, инвестор «не в полной мере выполняет обязательство по экспорту». В аппарате губернатора Орловской области и правительстве региона на запрос “Ъ” не ответили.

По данным СПАРК, по итогам 2022 года выручка «Санофи Восток» снизилась в 2,5 раза, до 1,3 млрд руб., чистый убыток составил 65,8 млн руб.

При поставках в Европу у Sanofi могли возникнуть серьезные сложности с логистикой, соглашается директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, было бы проще экспортировать в страны СНГ, но компания, возможно, не готова к этому.

Среди других фармпроизводителей, по данным RNC Pharma, в Европу продолжает поставлять препараты, например, немецкая Stada, у которой в России есть завод «Нижфарм». Компания отгружает препараты в Сербию, Литву и Латвию, а до 2019 года — в Германию. В Stada на запрос “Ъ” не ответили.

Юрий Мочалин говорит, что Sanofi делает все возможное для выполнения обязательств в рамках СПИК. Подписавшие его стороны, как подчеркивают в Минпромторге, «несут ответственность, установленную контрактом и действующим законодательством».

До марта 2022 года обязательства инвестора по увеличению международной конкурентоспособности закреплялись в СПИК через коэффициент диверсификации экспортных поставок, указывает партнер адвокатского бюро «Нортия» Роман Тарасов. При этом допустимым являлось отклонение в пределах 20%, превышение этого значения формально может стать основанием для досрочного расторжения контракта, указывает юрист. В таком случае инвестор должен компенсировать суммы неуплаченных налогов, сборов и погасить пени, указывает управляющий партнер юркомпании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

Но на практике расторжение СПИК — крайняя мера и применяется в тех случаях, когда инвестор полностью прекратил исполнять свои обязательства, указывает Роман Тарасов. Так случилось, например, с «дочкой» датского производителя ветрогенераторов Vestas, чей уход с российского рынка обернулся судебным разбирательством (см. “Ъ” от 31 июля).

Инвестор вправе требовать переговоров об изменениях условий СПИК, если докажет форс-мажор или иное обстоятельство, с которым связана необходимость корректировки контракта, отмечает партнер Better Chance Александр Долгов. Можно изменить и показатель диверсификации поставок, но это должна утвердить межведомственная комиссия, добавляет господин Тарасов. По словам Владислава Варшавского, государство учтет то, что инвестор сфокусировал производство на обеспечении жизненно важным лекарством потребностей внутреннего рынка.

Полина Гриценко, Анна Занина