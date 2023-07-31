Лопасти не удалось провернуть

Как стало известно “Ъ”, попытка датского производителя комплектующих для ВИЭ Vestas уйти из РФ может обернуться долгими судебными тяжбами. Компания в 2022 году решила ликвидировать «Вестас Рус» и ВМ-Рус. Но вместо того чтобы расплатиться с кредиторами, «Вестас Рус» попыталась вывезти 60 лопастей для ветроэлектростанций на €10 млн. Часть из них была арестована в рамках уголовного дела, возбужденного после выхода Vestas из инвестсоглашения с РФ. Еще один спор возник вокруг долга Vestas перед «Вестас Рус». В рамках банкротства российской структуры управляющий хочет привлечь к ответственности акционеров Vestas и ликвидатора. Но исполнить решение суда будет сложно, говорят юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Датская Vestas, решившая ликвидировать свои юрлица в РФ, безуспешно пытается запустить контролируемое банкротство своей дочерней структуры «Вестас Рус», следует из материалов дела, которые изучил “Ъ”.

Арбитражный суд Москвы признал «Вестас Рус» банкротом 10 мая по заявлению ликвидатора компании Анны Федосеевой и выбрал независимого от датчан конкурсного управляющего. Ликвидатор пыталась сменить управляющего, но не смогла убедить Девятый арбитражный апелляционный суд. На этапе апелляции, судя по постановлению суда, она хотела доказать аффилированность управляющего с «Вестас Рус», а в кассации попробует продемонстрировать его аффилированность с кредиторами.

Ликвидация с релокацией

Датская Vestas одна из первых в российской электроэнергетике объявила об уходе из страны после начала военных действий на Украине — весной 2022 года. Компания выбрала наиболее бескомпромиссный путь полной ликвидации.

У Vestas в России было два юрлица: ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» (ВМ-РУС) — производитель лопастей в Ульяновске и гондол в Дзержинске для ветряных электростанций, а также ООО «Вестас Рус» — поставщик оборудования. Компания почти сразу по собственной инициативе прекратила поставку ветрогенераторов в РФ, а летом 2022 года ее структура ВМ-РУС расторгла специальный инвестконтракт (СПИК) на производство лопастей, заключенный с правительством Ульяновской области и Минпромторгом РФ в 2018 году. В ЕГРЮЛ запись о ликвидации ВМ-РУС появилась 22 сентября 2022 года, а «Вестас Рус» — 26 сентября.

Акционеры уволили менеджмент и назначили ликвидатором обеих компаний Анну Федосееву, которая, по данным “Ъ”, ранее занималась логистикой в российских структурах Vestas. Ликвидатор юрлица по закону должен сначала расплатиться со всеми кредиторами, а затем отдать остаток денег и имущества конечным владельцам.

Однако Vestas поступила иначе. В августе 2022 года Vestas и «Вестас Рус» подписали спецификацию к рамочному договору от 2019 года на поставку в Германию и Данию 60 лопастей стоимостью около €10 млн, сообщил “Ъ” арбитражный управляющий «Вестас Рус» Иван Басков из ассоциации МСРО АУ. По его сведениям, спецификацию к договору подписал бывший гендиректор «Вестас Рус», а договор на перевозку — ликвидатор.

В октябре—ноябре 2022 года «Вестас Рус» начала вывозить лопасти из Ульяновска в Санкт-Петербург, а затем морем в ЕС. Но отправить в Европу удалось только половину — партия из 30 лопастей была арестована на таможне в Кронштадте в рамках уголовного дела, возбужденного УМВД по Ульяновской области 30 сентября, следует из слов ликвидатора Анны Федосеевой.

Уголовное дело, по ее информации, было возбуждено по признакам п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение ущерба в особо крупном размере) против неустановленных лиц из числа сотрудников, руководителей и учредителей ВМ-РУС. Причина — отказ исполнять СПИК, по которому компания получила налоговые льготы на сумму более 400 млн руб. Но ликвидатор считает, что лопасти были арестованы ошибочно, поскольку они принадлежали «Вестас Рус», которая не фигурирует в деле.

Иван Басков не обнаружил в банковских выписках «Вестас Рус» подтверждение оплаты 30 лопастей. Перевозка стоимостью €1,67 млн была оплачена лишь частично. Запрос управляющего в Vestas об оплате товара пока остается без ответа. Господин Басков планирует оспаривать сделку. Анна Федосеева отказалась обсуждать эту информацию. Бывший гендиректор «Вестас Рус» Кимал Юсупов и бывший гендиректор ВМ-РУС Сергей Федченко отказались от комментариев.

Еще более туманно выглядит ситуация с долгом датской Vestas перед российской структурой. Судя по бухгалтерским отчетам, «Вестас Рус» в 2021 году выдала Vestas заем на 8 млрд руб. Vestas вернула российской компании 2 млрд руб., а судьба оставшегося долга на 6 млрд руб. неизвестна, подчеркивает Иван Басков: «Этот заем не фигурирует в промежуточном ликвидационном балансе, который составила ликвидатор».

Господин Басков обратился в Vestas с просьбой вернуть долг и сообщить о состоянии расчетов. Анна Федосеева заявила “Ъ”, что предоставила управляющему документы о займе, отметив, что ссуду «должны были возвратить в июне 2022 года».

Поиск субсидиарно ответственных

Конкурсный управляющий Иван Басков планирует привлечь к субсидиарной ответственности датских акционеров Vestas. Наряду с иностранными учредителями по совокупности изученных документов привлечению к ответственности подлежит и ликвидатор Анна Федосеева, утверждает господин Басков, называя среди причин «совершенные сделки в ущерб кредиторам, сокрытие информации о займе и несдачу отчетности».

Возврата ссуды хватило бы на погашение долгов перед всеми кредиторами. Сейчас объем требований независимых кредиторов превышает 1,5 млрд руб. Самый большой долг на сумму 1 млрд руб.— требования «ВиндарСеверсталь» (СП «Северстали» и испанской Windar Renovables), которая производила для «Вестас Рус» башни, но не получила оплату за них. Долг перед логистическими компаниями за перевозку и хранение лопастей составляет около 500 млн руб.

Также есть внутригрупповое требование: ВМ-РУС требует с «Вестас Рус» 1,5 млрд руб. за поставку лопастей. Позднее кредиторы решат судьбу имущества «Вестас Рус», включая лопасти и башни, которые можно выставить на торги.

Искажение или непередача бухгалтерских документов могут стать поводом для привлечения к субсидиарной ответственности, если из-за этого невозможно оспорить сделки или разыскать имущество, говорит адвокат Case by Case Юлия Михальчук. Чаще всего на практике привлекают директоров и владельцев банкрота, ликвидатора реже, уточняет она, однако претензии к последнему могут быть связаны именно с непередачей информации о компании.

Теоретически препятствием для перечисления датской компанией средств по займу в 2022 году могло стать отключение российских банков от SWIFT, отмечает юрист Stonebridge Legal Борис Глушенков. Адвокат ЕМПП Мерген Дораев полагает, что для расчетов можно было открыть счета в других банках и даже провести расчеты в валютах третьих стран.

Однако даже если управляющий добьется привлечения датской компании к субсидиарной ответственности, маловероятно, что удастся исполнить решение российского суда в ЕС, считает старший юрист Intana Legal Александра Бережная. Запустить процесс исполнения решения в ЕС будет проблематично, подчеркивает Мерген Дораев, так как для этого нужно уведомить иностранного ответчика через Минюст, но многие страны прекратили контакты с ним.

Льготы вернули, а дело осталось

У ВМ-РУС пока достаточно денежных средств для погашения требований всех кредиторов, заверила “Ъ” Анна Федосеева: 13 июля она начала собирать ценовые предложения на покупку оборудования и продукции компании.

“Ъ” ознакомился с сокращенным перечнем имущества из 267 позиций, включая молды (формы для запекания лопасти марки Vestas), пултрузионную машину, вакуумные насосы и крановую систему. «Мы уже получили достаточно много предложений, все интересанты так или иначе связаны с рынком ветроэнергетики»,— говорит госпожа Федосеева.

Однако ВМ-РУС не может начать торги из-за ареста счетов в АО «КБ "Ситибанк"» и всего имущества в рамках уголовного дела, утверждает ликвидатор: «Длительный арест денежных средств двигает компанию к грани банкротства». Аресты счетов и имущества ВМ-РУС и имущества «Вестас Рус», подчеркивает Анна Федосеева, «фактически парализовали деятельность обоих обществ, что привело к увеличению кредиторской задолженности в кратном размере, поскольку расчеты не производятся».

Ликвидатор считает продолжающееся уголовное преследование необоснованным, отмечая, что ВМ-РУС вернула все налоговые льготы, предоставленные по СПИК в 2018–2021 годах. В частности, 23 июня ВМ-РУС перечислила 392,94 млн руб. в бюджет Ульяновской области, а 17 июля — 69,34 млн руб. в федеральный бюджет. Деньги, уточнила Анна Федосеева, удалось перечислить с арестованного счета по разрешению следователя. По ее словам, дело было возбуждено по заявлению правительства Ульяновской области и власти региона уже направили следователю «заявление о прекращении уголовного дела в связи с полным урегулированием всех требований».

В Минпромторге РФ и правительстве Ульяновской области подтвердили “Ъ” перечисление средств. Иная информация «может быть предоставлена только следственными органами», добавили в пресс-службе правительства области. В прокуратуре региона отказались дать пояснения по существу, в УМВД по Ульяновской области “Ъ” не ответили.

Полина Смертина, Анна Занина; Сергей Титов, Ульяновск