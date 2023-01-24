Пушилин назначил нового мэра Мариуполя

Мэр Мариуполя Константин Иващенко освобожден от должности указом врио главы ДНР Дениса Пушилина. Господина Иващенко сменит на посту Олег Моргун, бывший глава Новоазовского района.

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Указ об увольнении Константина Иващенко был подписан 22-го, о назначении Олега Моргуна — 23 января. Документы вступили в силу со дня подписания. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Константина Иващенко назначили на пост мэра Мариуполя от ДНР 6 апреля 2022 года. Ранее он был директором крупнейшего машиностроительного завода Украины «Азовмаш», расположенного в Мариуполе. Господин Иващенко также был депутатом городского совета Мариуполя от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая приостановила работу 28 марта прошлого года.

Олег Моргун ранее занимал пост главы Новоазовского района ДНР с 2015 года. До 2014 года он работал в различных органах МВД Донецкой области, в том числе был исполняющим обязаности управления МВД в Мариуполе. Позже уволился со службы на пенсию и перешел на сторону ДНР.

О том, что происходит на 335-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко