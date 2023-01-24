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Пушилин назначил нового мэра Мариуполя

Мэр Мариуполя Константин Иващенко освобожден от должности указом врио главы ДНР Дениса Пушилина. Господина Иващенко сменит на посту Олег Моргун, бывший глава Новоазовского района.

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Олег Моргун (в центре)

Олег Моргун (в центре)

Фото: t.me / morgun_oleg

Константин Иващенко

Константин Иващенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Олег Моргун (в центре)

Фото: t.me / morgun_oleg

Константин Иващенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указ об увольнении Константина Иващенко был подписан 22-го, о назначении Олега Моргуна — 23 января. Документы вступили в силу со дня подписания. О причинах кадровых перестановок не сообщается.

Константина Иващенко назначили на пост мэра Мариуполя от ДНР 6 апреля 2022 года. Ранее он был директором крупнейшего машиностроительного завода Украины «Азовмаш», расположенного в Мариуполе. Господин Иващенко также был депутатом городского совета Мариуполя от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая приостановила работу 28 марта прошлого года.

Олег Моргун ранее занимал пост главы Новоазовского района ДНР с 2015 года. До 2014 года он работал в различных органах МВД Донецкой области, в том числе был исполняющим обязаности управления МВД в Мариуполе. Позже уволился со службы на пенсию и перешел на сторону ДНР.

О том, что происходит на 335-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

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Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

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Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

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Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

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Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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