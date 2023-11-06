Израиль дал жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 6 ноября, открыла коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин. Эвакуироваться по нему жители северных районов могут с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск). Об этом вчера, 5 ноября, сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) пресс-секретарь ЦАХАЛа Авихай Эдри.
Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. 13 октября Израиль потребовал за сутки эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части Газы. 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что 600 тыс. палестинцев перебрались на юг. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».