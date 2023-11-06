Партия Шольца допустила сбор «кризисного налога» с богатых немцев

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в которую входит канцлер Олаф Шольц, предложила ввести в стране «кризисный налог» для самых богатых немцев. Инициатива включена в проект предложений по экономической политике, подготовленных к декабрьской конференции партии, сообщает RND.

Сегодня, 6 ноября, президиум СДПГ рассмотрит 21-страничный документ с предложениями, который исполком партии хочет принять 13 ноября. Основной целью партия называет укрепление промышленности, обеспечение возможности получения образования, а также «возращение доверия к государству».

В числе предложений СДПГ:

дальнейшее повышение минимальной заработной платы и сокращение рабочего времени с полной компенсацией зарплаты;

изменение механизма «долгового тормоза» (он ограничивает госдолг и предполагает, что страна не может брать долги на сумму более 0,35% от годового ВВП, но возможны исключения);

проведение реформы подоходного налога, чтобы «облегчить жизнь 95% граждан»,— профинансировать реформу предлагается с помощью «налога для богатых» (его процент не приводится, но уточняется, что это временная мера);

введение промышленных цен на электроэнергию.

В сентябре господин Шольц говорил, что проблемы в экономике страны связаны с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей. Он убежден, что эти сложности нельзя решить при помощи кредитов. В конце октября канцлер ФРГ призвал страны Евросоюза серьезно ограничить планы расходов блока.

О ситуации в Германии — в материале «Ъ» «Немецкая экономика живет будущим».

Лаура Кеффер