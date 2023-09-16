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Коммерсантъ FM
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Шольц считает падение экспорта причиной проблем в экономике Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц связал проблемы в экономике страны с ослаблением экспортных рынков и повышением стоимости энергоносителей. Он убежден, что эти сложности нельзя решить при помощи кредитов.

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Господин Шольц признал, что рост экономических показателей у Германии слабый. «Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители»,— сказал канцлер в интервью Welt am Sonntag (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что все это стало следствием военных действий на Украине. Кроме того, сказалось и нарушение цепочек поставок, возникшее в пандемию коронавируса. При этом Олаф Шольц настаивает, что не надо «говорить об одном только кризисе». «В противном случае мы не увидим хороших моментов»,— подчеркнул он. В их числе он назвал строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

По данным статистического ведомства Германии, в первом квартале ВВП страны снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Во втором квартале ВВП Германии не изменился по сравнению с первым, и в ведомстве констатировали, что экономика находится в стагнации. В годовом выражении показатель снизился на 0,6%.

По прогнозу Еврокомиссии (ЕК), европейская экономика в ближайшие полтора года будет расти медленнее, чем ожидалось. В сентябре ЕК улучшила оценки роста ВВП в 2023 и 2024 годах как для зоны евро, так и в целом для ЕС. При этом вклад в ухудшение прогнозов внесла Германия: ожидается, что крупнейшая экономика Европы сократится по итогам 2023 года на 0,4%.

Подробности — в материале «Ъ» «Слабости роста».

Лаура Кеффер

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