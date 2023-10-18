Немецкая экономика живет будущим

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии, публикуемый Центром исследований экономики Европы (ZEW), в октябре обновил полугодовой максимум, составив минус 1,1 пункта после минус 11,4 пункта в сентябре (значения индекса выше нуля свидетельствуют об оптимизме инвесторов, ниже — о пессимизме). Аналитики прогнозировали, что индекс составит минус 9,3 пункта. Более значительный, чем ожидалось, рост показателя объясняется тем, что большинство респондентов посчитали, что в ближайшем будущем ставка ЕЦБ будет сохраняться на нынешнем уровне (см. “Ъ” от 15 сентября), а инфляция продолжит замедляться.

Другой индекс — текущей экономической ситуации в ФРГ (также рассчитывается ZEW) в октябре продолжил снижаться: минус 79,9 пункта (минимум с августа 2020 года) после минус 79,4 пункта в сентябре. Этот показатель, поясним, в меньшей степени зависит от ожиданий и в большей — от индикаторов, публикуемых федеральным статистическим бюро страны (Destatis). И эти индикаторы оптимизма инвесторам не внушают. Так, еще сильнее в минус в августе ушел показатель розничных продаж, снизившись на 1,2% месяц к месяцу (рекордное падение с декабря 2022 года) и на 2,2% год к году.

Продолжил сокращаться в августе и объем промышленного производства Германии: месяц к месяцу он снизился на 0,2%, год к году — на 1,97% (см. график). Наиболее заметный месячный спад фиксировался в выработке электроэнергии и строительстве. Поясним, что Destatis, в отличие, например, от Евростата, учитывает в общем показателе промпроизводства не только традиционные обработку, добычу и энергетику, но и строительную отрасль. Промышленное производство без учета выработки электроэнергии и строительства в месячном выражении в августе выросло на 0,5% после снижения на 1,8% месяцем ранее. Впрочем, говорить о намечающемся восстановлении в промпроизводстве пока рано, полагают в ZEW.

Немецкие власти проблему слабых показателей промышленности признают: именно они повлияли на то, что осенью правительство ФРГ пересмотрело прогноз динамики ВВП страны. Весной ожидалось, что крупнейшая экономика зоны евро вырастет на 0,4% по итогам этого года и на 1,6% по итогам следующего. Теперь же предполагается, что в 2023 году ВВП сократится на 0,4%, а в 2024-м — вырастет на 1,3%.

Кристина Боровикова