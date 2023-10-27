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Коммерсантъ FM
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Канцлер Германии Шольц призвал страны ЕС серьезно ограничить расходы бюджета

Канцлер Германии Олаф Шольц на закрытой части саммита в Брюсселе призвал страны Евросоюза (ЕС) серьезно ограничить планы расходов блока. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник, который знаком с ходом переговоров.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Олаф Шольц

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

На встрече глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигала идею об увеличении финансирования, поскольку бюджетные возможности блока исчерпали себя в период пандемии и энергетического кризиса. Большая часть средств (около €50 млрд) должна пойти на помощь Украине.

Олаф Шольц, по словам собеседника издания, обратил внимание на то, что все говорят о тратах бюджета и никто не ведет обсуждений об их сокращении. Некоторые главы стран ЕС поддержали немецкого канцлера и добавили, что часть расходов не имеет политической поддержки, за исключением приоритетных трат на решение проблемы с мигрантами и финансирования Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с журналистами сообщил о своем предложении Еврокомисии по пересмотру плана расходов. «Мы считаем, что предложенная сегодня сумма слишком большая, поэтому попросили поработать над ее сокращением. Но я не думаю, что ради этого стоит ставить под удар приоритетные направления развития ЕС»,— приводит его слова Bloomberg.

Урсула фон дер Ляйен на саммите подтвердила, что в последние годы Евросоюз выходил за рамки запланированных расходов. Летом 2023 года, по ее словам, Еврокомиссия израсходовала часть средств из бюджета 2024 года для устранения последствий наводнения в Словакии.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Евросоюз оказался меж двух фронтов».

Петр Бузлаев

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