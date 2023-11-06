Закон иммигрировал в Сенат

В понедельник, 6 ноября, Сенат, верхняя палата французского парламента, начал обсуждение нового Закона об иммиграции, который давно готовило правительство, вынужденно, раз за разом откладывая его представление. Восемь французов из десяти считают, что закон нужен, но дальше этого общественное согласие пока не идет. И левые, и правые хотят повернуть закон в свою сторону, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсуждение во французском Сенате

Фото: Thomas SAMSON / AFP Обсуждение во французском Сенате

Фото: Thomas SAMSON / AFP

Закон был давно подготовлен к обсуждению правительственной командой нынешнего министра внутренних дел Жеральда Дарманена. Его должны были внести еще весной, но отложили до тех пор, пока не зарастут раны пенсионной реформы. А начал он разрабатываться давным-давно, его готовил еще Жерар Коллон, министр первого правительства первого президентского срока Эмманюэля Макрона. В то время инициатива показалась непроходной и была отложена на неопределенный срок. С тех пор поменялся и министр внутренних дел (причем дважды), и климат в обществе, и сам законопроект. Суть отношения французских властей к иммигрантам глава МВД Жеральд Дарманен определяет просто: «Мы должны быть плохими для плохих и хорошими для хороших».

Новый закон призван, с одной стороны, упростить процедуру, благодаря которой республика избавляется от иммигрантского «шлака». Станет легче высылать иностранцев, признанных опасными для общества, мошенникам будет сложнее тянуть время путем бесконечных апелляций на отказ в предоставлении убежища. Это кнут. Но есть и пряник: поскольку Франция нуждается в рабочих руках, а многие важные вакансии (в сфере обслуживания, медицины, строительства) коренные жители занимать отказываются, пункт 3-й закона предусматривает выдачу временных видов на жительство представителям «дефицитных профессий», сейчас работающим безо всяких разрешений. Эта категория работников, почти официально называющаяся «беспаспортными» (sans-papiers), довольно многочисленна во Франции, и на ее нелегальность со временем власти приучились закрывать глаза.

Сами же «беспаспортные» уже возопили о том, что это дискриминация, раз виды на жительство привяжут их к работе (за которую они, собственно, их и могут получить), и вместо подачек им нужны полные права.

Поддерживающие их политики опубликовали колонку в коммунистической L`Humanite, озаглавленную «Иммигрант – новый негр», бесстрашно использовав запретное слово, поскольку сами в большинстве своем гордятся своим происхождением и цветом кожи.

Последние новости из криминальных хроник, антигероями которых становятся иностранцы и их ближайшие потомки, явно продвинули общество в понимании того, что с неконтролируемой иммиграцией и с накоплением в стране нелегалов пора разобраться. Жеральд Дарманен приводит пример, что иностранцы составляют «около 10% населения Франции и совершают 50% преступлений и правонарушений, связанных с насилием». Недавнее убийство учителя в Аррасе, шумные пропалестинские демонстрации и антисемитские акции, в которых также было замешано немало иностранцев, пользующихся лазейками в нынешней правовой системе, вроде бы обещали более легкое прохождение закона через парламент.

Однако разные политические силы заранее определили свое негативное отношение к закону. Левые заявили, что не будут голосовать за предложение правительства, несмотря на выданный им аванс в виде пункта 3, потому что считают бесчеловечным любое ужесточение правил предоставления убежища и обращения с нелегальными иммигрантами, «спасающимися во Франции от смерти и голода». Правые, со своей стороны, высказались против какой бы то ни было легализации подпольных рабочих. «Республиканцы» (LR) и представители «Hационального объединения» категорически против пункта 3 и рассчитывают всеми возможными средствами исключить его из закона во время парламентских дебатов.

Более того, правые, опираясь на результаты опросов общественного мнения, требуют немедленного и максимального ужесточения правил допуска в страну иностранцев, которые могут стать для нее обузой. Они требуют, в частности, отмены полного государственного медицинского обслуживания (Aide medicale d`Etat, AME), на которое могут претендовать нелегалы после трех месяцев пребывания на французской территории. Его предлагают заменить правом лишь на «экстренную помощь» в тяжелых случаях.

Общество требует ввести уголовное наказание за нелегальное пребывание в стране после сформулированного требования покинуть ее территорию.

А также ужесточить условия для воссоединения семей, заставлять просителей убежища подавать документы за границами Франции и не въезжать в страну до получения положительного решения, установить ежегодные утверждаемые парламентом квоты на иммиграцию, в том числе и для просителей убежища. В исследовании общественного мнения, представленном 31 октября Odoxa-Backbone Consulting по заказу Le Figaro, эти меры поддерживает подавляющее большинство опрошенных — от 69% до 82%.

Законопроект с 6 по 14 ноября будут рассматривать сенаторы, а 27 ноября уйдет в Национальную ассамблею, нижнюю палату парламента. Левые угрожают обструкцией, правые требуют убрать «третий пункт», грозя в противном случае вынести вотум недоверия правительству. Крайне правые устами Марин Ле Пен дали знать, что без пункта 3 закон их устроит, хотя и не полностью. «Невеликий закон с небольшими мерами, которые немного улучшат ситуацию, мы можем проголосовать за него»,— сказала она в эфире France 3.