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Террорист запросился обратно в школу

Ингуш зарезал французского учителя

Вчера во французском Аррасе молодой российский гражданин, c детства живший во Франции иммигрант, выходец с Северного Кавказа, напал на городскую школу. Один преподаватель убит, трое ранены. Террорист задержан полицией и предстанет перед судом. Тем временем власти готовятся к обсуждению нового закона об иммиграции. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Полицейские на месте происшествия

Полицейские на месте происшествия

Фото: Jeffrey Schaeffer / AP

Полицейские на месте происшествия

Фото: Jeffrey Schaeffer / AP

В городе Аррасе (департамент Па-де-Кале) вчера, около 11 часов утра, нападению террориста подвергся Лицей имени Гамбетты. Неизвестный с двумя ножами ворвался на территорию школы с криками «Аллах акбар!». Его пытались остановить, но не смогли, зато успели поднять тревогу и увести детей в безопасное помещение. Нападавший оказался в школьном дворе, где взялся за взрослых. Они пробовали защититься, но 57-летний учитель французского языка и литературы Доминик Бернар был убит, еще трое — учитель физкультуры и два технических работника школы — ранены.

Полиция прибыла через несколько минут и задержала убийцу. Полицейские не стали стрелять, поскольку гражданских вокруг уже не было. Зато им пришлось дважды применить электронный шокер-тизер.

На сей раз очень быстро стала известна личность террориста. Им оказался 20-летний беженец из России ингуш Мохамед (Магомет) Могушков, с детства живущий с семьей во Франции и даже учившийся ранее в этой школе, как и его братья. Мотивы террориста понятны без слов, хотя он предпочитает в предварительном заключении хранить молчание. Судьба убийцы тоже понятна, ему предстоят суд и тюрьма, в последнее время французские судьи не проявляют особой жалости ни к террористам, если они по случайности остаются в живых, ни к их сообщникам, которые получают сроки, вплоть до пожизненных.

Куда большее внимание привлекает история его появления на французской земле, где, по общему мнению, открыто сейчас высказываемому в СМИ, ему точно было не место. Семья Могушковых приехала из Ингушетии во Францию в 2008-м, стремясь получить статус беженцев, чтобы закрепиться в Европе. В статусе беженцев членам семьи было отказано. Отец, которого сочли опасным радикалом-исламистом, был в 2010 году выдворен из страны, а вот его дети, трое братьев, которым было тогда менее 13 лет, по закону не могли быть высланы и остались во Франции вместе с матерью.

Они пользовались помощью государства, дети учились в школе, несколько раз семья пыталась получить документы беженцев и каждый раз получала отказ. В 2022 году такой отказ получил и Мохамед Могушков, который, как и члены его семьи, продолжал жить во Франции с российским паспортом. Его старший брат был уличен в 2019 году в связях с террористами, готовившими нападение на президентский дворец. За это, а еще за апологию терроризма он получил в совокупности шесть лет заключения и отбывает наказание в парижской тюрьме Санте.

Сам Мохамед Могушков уже год как находился в так называемом списке S, куда вносят имена лиц, опасных для общества, с точки зрения полиции и контрразведки.

Он был под наблюдением, его телефон прослушивали, более того, не далее как за день до нападения на лицей он был остановлен и проверен полицией. Ничто, как уверяют теперь официальные лица, не предвещало его решимости взять оружие и пойти убивать людей в собственной школе.

Вчера вечером по этому поводу прозвучало немало вопросов к властям: каким образом заведомо опасный и не легализованный иммигрант, принадлежащий к семье, известной своими антифранцузскими настроениями, мог свободно находиться во Франции. На вечернем телеинтервью с министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном ведущая прямо просила объяснить, почему Мохамед Могушков не был вовремя выслан. На это министр смог только ответить, что европейские законы этого не допускают в отношении тех, кто приехал во Францию еще ребенком. Но, по его словам, закон, который он собирается представить в Национальной ассамблее, может положить этому конец.

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Кроме Мохамеда Могушкова, арестованного на месте преступления, задержаны члены его семьи. Полиция допрашивает его мать, сестру, дядю и 16-летнего брата, который поджидал убийцу на улице у лицея. Как всегда, чечено-ингушская диаспора поспешила извиниться за своих членов. В комментарии RFI представитель Ассамблеи чеченцев в Европе Шамиль Албаков осудил нападение, посетовав: «К сожалению, мы не можем контролировать всех, всю общину или всех молодых людей в общине». И высказал дежурные благодарности за приют «Франции, французскому народу и французскому государству». Это звучит не в первый раз и, возможно, не в последний.

Преступление, совершенное Мохамедом Могушковым, напомнило о том, как три года назад еще один учитель, 47-летний Самюэль Пати, был обезглавлен 18-летним чеченцем Абдуллахом Анзоровым. Сегодня в парижской Сорбонне была запланирована церемония вручения приза имени Самюэля Пати, присуждаемого школьникам за успехи по защите «свободы выражения». Ее провел министр образования Габриэль Атталь, но церемония оказалась слишком злободневной и прошла под караулом военных патрулей, которые сегодня вышли на улицы французских городов по приказу президента.

Алексей Тарханов

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