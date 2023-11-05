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Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен (Red Bull) выиграл Гран-при Бразилии — 21-й этап чемпионата мира по «Формуле-1». Второе место занял британец Ландо Норрис (McLaren), третье — испанец Фернандо Алонсо (Aston Martin).

Ферстаппен победил в 17-й раз в текущем сезоне и в очередной раз обновил свой же рекорд по этому показателю. Победа в Гран-при Бразилии стала для него 52-й за карьеру. По этому показателю он вышел на чистое четвертое место, опередив француза Алена Проста. Больше побед только у немцев Себастьяна Феттеля (122) и Михаэля Шумахера (155) и у британца Льюиса Хэмилтона (197).

Алонсо в 106-й раз попал на подиум за карьеру и вышел на четвертое место в истории по этому показателю. Столько же выходов было у Проста.

Макс Ферстаппен ранее досрочно стал чемпионом мира в «Формуле-1». Это его третий титул в карьере. Red Bull также досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Об успехах нидерландского гонщика — в материале «Ъ» «Частая победа».

Леонид Уварчев

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