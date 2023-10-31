Частая победа

Макс Ферстаппен установил рекорд по количеству выигранных гонок за один сезон. В воскресенье он стал победителем Гран-при Мексики. Для трехкратного чемпиона мира это 16-я победа в году. Такого показателя ранее не добивался никто. Учитывая чудовищное преимущество Ферстаппена над соперниками, не будет ничего удивительного, если сезон он закончит вообще с 19 победами. Ну а пока лидер Red Bull решает свои локальные задачи, его напарник по команде Серхио Перес делает все, чтобы не дать угаснуть интриге в борьбе за второе место. Домашний этап мексиканец, пока идущий вторым, провалил, и теперь лидер Mercedes Льюис Хэмилтон отстает от него всего на 20 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен сравнялся по количеству выигранных за карьеру Гран-при с четырехкратным чемпионом мира Аленом Простом

Фото: Alfredo Estrella / AFP Макс Ферстаппен сравнялся по количеству выигранных за карьеру Гран-при с четырехкратным чемпионом мира Аленом Простом

Фото: Alfredo Estrella / AFP

Макс Ферстаппен, несмотря на то что еще две недели назад, после того как он досрочно оформил свой третий чемпионский титул, мог бы перейти в халатно-диванный режим, продолжает доказывать, что равных ему в данный момент в «Формуле-1» нет. На Гран-при Мексики голландец, как и неделей ранее в США, подкинул публике интриги, заняв по итогам квалификации только третье место на стартовом поле. Но немного и очень ненадолго — в первый же поворот Ферстаппен нырнул уже лидером. Отметим, что в Red Bull зазвали своего первого номера на пит-стоп существенно раньше, чем другие претенденты на подиум. В результате Ферстаппен после возвращения на трассу оказался в трафике. Но он никак не помешал ему обогнать всех, кого нужно, снова выйти вперед и не упускать лидерства до самого финиша. Уверенная и скучная (это характерная черта нынешнего сезона) победа голландца. Но зато рекордная. С начала года Ферстаппен победил уже в 16-й раз. Такого результата ранее не добивался ни один гонщик «Формулы-1». Впрочем, Ферстаппен и до мексиканского этапа был действующим обладателем рекорда. Он установил его в прошлом году, когда выиграл 15 гонок. А еще эта победа стала для Ферстаппена 51-й в карьере. То есть он сравнялся по этому показателю с четырехкратным чемпионом мира Аленом Простом. Правда, до рекорда Ферстаппену еще ехать и ехать — он принадлежит Льюису Хэмилтону (на счету семикратного чемпиона мира 103 выигранных Гран-при). Чаще Ферстаппена побеждали также Михаэль Шумахер (91 раз) и Себастьян Феттель (53). Последнего голландец может обойти уже в этом году. Для этого надо выиграть все три оставшиеся в расписании гонки, что Ферстаппену вполне по силам.

Однако наиболее обсуждаемым вопросом после гонки стал отнюдь не рекорд Ферстаппена. Куда больше эмоций вызвал инцидент, случившийся в первом же повороте после старта. Второй номер Red Bull Серхио Перес очень хотел отличиться в домашней гонке. Он отлично среагировал на стартовые огни, выпрыгнул с пятого места в первый ряд, даже оказался чуть впереди и стартовавшего с поула Шарля Леклера, и поддавливавшего его слева Ферстаппена. Оставалось только въехать в первый поворот лидером. Но мексиканец ошибся, столкнулся с Ferrari Леклера, вылетел с трассы, добрался до боксов, но все же сошел с дистанции. А Леклер на поврежденной машине поехал дальше, стал третьим и был вынужден мириться с тем, что мексиканская публика его освистывает. А потом еще публично объясняться, заявляя, что Перес так яростно лез в поворот, что просто не оставил сопернику места на трассе. К слову, с такой трактовкой согласился и Ферстаппен, отметивший, что замысел Переса был красивым, но не слишком хорошо реализованным.

Ну а сам Перес назвал случившееся «самым печальным моментом» в своей карьере. Не удивительно, учитывая, что осечка может ему дорого стоить. Он вполне может лишиться второго места в общем зачете. В Мексику он прибыл, имея в активе отрыв в 39 очков от занимающего третье место Хэмилтона. То есть все, что требовалось от мексиканца,— не допускать провала. Но он его допустил. И теперь Хэмилтон, занявший в мексиканской гонке второе место, отстает от Переса всего на 20 очков за три гонки до завершения чемпионата. Если Перес действительно упустит второе место (примечательно, что в истории команды Red Bull, гонщики которой семь раз становились чемпионами мира, еще не было ни одного случая, когда ее представители заняли бы первые два места по итогам сезона), это будет чудовищный удар и по его самолюбию, и по репутации. Неспособность стать даже вторым на машине чемпионского класса ему еще долго будут припоминать.

Александр Петров