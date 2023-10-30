Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и установил рекорд по числу побед за сезон в «Формуле-1»

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull) выиграл Гран-при Мексики — 20-й этап чемпионата по «Формуле-1». Победа стала для него 16-й в сезоне. Нидерландец превзошел установленный им же рекорд 2022 года.

Второе место в гонке занял британец Льюис Хэмилтон (Mercedes), третье — Шарль Леклер (Ferrari). Следующий этап чемпионата — Гран-при Бразилии — состоится с 3 по 5 ноября.

Победа стала для Ферстаппена 51-й в карьере. Это четвертый результат в истории, нидерландец сравнялся по показателю с французом Аленом Простом. Больше побед только у немцев Себастьяна Феттеля (53), Михаэля Шумахера (91) и британца Льюиса Хэмилтон (103). Шумахер и Феттель до 2022 года держали рекорд по числу побед в одном сезоне (13).

Макс Ферстаппен ранее досрочно стал чемпионом мира в «Формуле-1». Это его третий титул в карьере. Red Bull также досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Об успехах пилота — в материале «Ъ» «Чемпион тройной перегонки».

Леонид Уварчев