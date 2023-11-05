Yle: производители мороженого из Финляндии продолжают зарабатывать в России

Финские производители мороженого продолжают активно работать в России, несмотря на конфликт на Украине, сообщает местное издание Yle. В частности, на российском рынке по-прежнему присутствуют марки мороженого Pingviini, Ingman, Fazer, Pirkka и Lidl.

По данным издания, мороженое под вышеупомянутыми марками выпускают два транснациональных гиганта, работающих в России: Unilever и Nestle со своей компанией по производству мороженого Froneri. В РФ поставляется в том числе и продукция финских заводов этих компаний, утверждают журналисты.

Как уточняет Yle, Nestle и Unilever четко дали понять, что уходить с российского рынка они не намерены. Более того, на их позицию не повлияло и решение украинского Национального агентства по противодействию коррупции включить компании в список «международных спонсоров войны». В компаниях считают, что никакой обязанности ограничивать свой бизнес в РФ у них нет, так как с военной сферой он никак не связан.

Александр Кислов