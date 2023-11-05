Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Yle: производители мороженого из Финляндии продолжают зарабатывать в России

Финские производители мороженого продолжают активно работать в России, несмотря на конфликт на Украине, сообщает местное издание Yle. В частности, на российском рынке по-прежнему присутствуют марки мороженого Pingviini, Ingman, Fazer, Pirkka и Lidl.

По данным издания, мороженое под вышеупомянутыми марками выпускают два транснациональных гиганта, работающих в России: Unilever и Nestle со своей компанией по производству мороженого Froneri. В РФ поставляется в том числе и продукция финских заводов этих компаний, утверждают журналисты.

Как уточняет Yle, Nestle и Unilever четко дали понять, что уходить с российского рынка они не намерены. Более того, на их позицию не повлияло и решение украинского Национального агентства по противодействию коррупции включить компании в список «международных спонсоров войны». В компаниях считают, что никакой обязанности ограничивать свой бизнес в РФ у них нет, так как с военной сферой он никак не связан.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...