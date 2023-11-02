Украина внесла компанию Nestle в список «спонсоров войны»

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло швейцарскую компанию Nestle в список международных «спонсоров войны». Решение объяснили тем, что Nestle продолжает работать в России, поставляет в страну товары и расширяет производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

«В компании (в начале 2022 года.— "Ъ") заявили о приостановке экспорта и импорта в Россию, за исключением товаров первой необходимости. Однако, по сообщениям СМИ, по состоянию на февраль 2023 года полки российских магазинов были переполнены продукцией Nestle»,— сообщило НАПК в своем Telegram-канале.

Компании принадлежит более 2 тыс. брендов, среди которых KitKat, Nescaf, Nesquik и другие. В агентстве заявили, что прибыль Nestle с российского рынка «составляет чуть больше 2%» и компания «до сих пор не решилась уйти» из страны. Она, как сказано в сообщении, также «пытается скрытно направлять техническое оборудование» в Россию.

Nestle, как заявили в НАПК, объясняет свою позицию обеспечением населения России товарами первой необходимости и беспокойством за 7 тыс. своих сотрудников. Это, согласно агентству, поддерживает экономику страны.

В 2023 году в перечень международных «спонсоров войны» Украина внесла AliExpress, Philip Morris, Japan Tobacco, Bacardi и другие компании. После внесения в этот список компании Mondelez International (владеет брендами Alpen Gold, Oreo, Milka, Toblerone) в Скандинавии объявили ей бойкот — авиакомпании, сети отелей и супермаркетов прекратили продажу продукции Mondelez.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев