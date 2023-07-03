Украина внесла владельца брендов Domestos, Lipton, Axe, Dove в список спонсоров войны

Производителя товаров повседневного спроса Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove и др.) внесли в список спонсоров войны, который ведет Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято из-за того, что Unilever не остановила бизнес в России и продолжает платить налоги в российский госбюджет. Как сказано в сообщении НАПК, российская «дочка» Unilever «Юнилевер Русь» заплатила около $50 млн налогов за 2022 год.

В марте 2022 года Unilever остановила импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее. Компания также заявила, что будет продавать в стране только предметы первой необходимости и гигиенические средства, произведенные на территории России. Также производитель сообщал о прекращении инвестиций в страну. Unilever работает в России с 1991 года. Летом 2023-го компания по-прежнему работает в России.

Ранее в список спонсоров войны внесли австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, компании Procter&Gamble, OpenWay Group, TMS Tankers, Leroy Merlin, Auchan и многие другие.

Что происходит на 495-й после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко