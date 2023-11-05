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Белоусов: сектора, обеспечивающие импортозамещение, растут ежемесячно на 5–7%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что сектора российской экономики, которые обеспечивают импортозамещение, ежемесячно растут на 5–7%, передает ТАСС с форума-выставки «Россия».

Андрей Белоусов

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Высокая динамика ненефтегазовых доходов говорит прежде всего о том, что у нас несырьевой экспорт достаточно быстро развивается... У нас очень высокими темпами, я вам скажу — 5–7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение»,— ответил господин Белоусов на вопрос о том, что означает ускорение роста ненефтегазовых доходов в РФ.

Вице-премьер уточнил, что к обеспечивающим импортозамещение можно отнести сектора, связанные с производством оборудования, прежде всего машиностроение, а также с производством товаров «временного пользования» для населения.

Согласно оценке Министерства финансов России, ненефтегазовые доходы по итогам первых девяти месяцев 2023 года достигли 14,158 трлн руб. и в годовом выражении выросли на 26%. Нефтегазовые доходы, согласно оценке Минфина, составили 5,575 трлн руб. и снизились на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что в 2024 году ненефтегазовые доходы России должны в два раза превысить нефтегазовые и составить 35 трлн руб.

О динамике экономики России — в материале «Ъ» «Нехватка мощностей омрачает перспективы выпуска».

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