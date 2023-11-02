Нехватка мощностей омрачает перспективы выпуска

Оптимизм относительно экономической ситуации в полугодовой перспективе снижается как у представителей добывающих (с 8,4% до 7,7% от общего числа респондентов), так и обрабатывающих отраслей (с 17,1% до 16,4%), следует из данных Росстата о деловой активности в октябре. Индекс предпринимательской уверенности в добыче составил 1,8% в октябре (после 1,7% в сентябре), в обработке — 4,6% (без изменений).

Аналитики РСПП в октябре также констатировали смену периода стабильно высоких оценок состояния делового климата периодом колебаний и неустойчивости. Хотя индекс деловой среды РСПП вырос до 46,5 пункта, добавив 3 пункта к сентябрю, он все еще остается в зоне спада (значение ниже 50 пунктов). Рост индекса обеспечила позитивная динамика спроса. Спрос на конечную продукцию вырос у 25% респондентов, в B2B-сегменте количество новых заказов выросло у 30% компаний. Данные Росстата не показали колебаний оценок текущего спроса в обработке и перспектив выпуска, но в добыче отмечен спад спроса при оптимистичных прогнозах выпуска. Между тем рост спроса фиксирует индекс PMI обрабатывающих отраслей. По данным S&P Global, темпы роста новых заказов стали самыми высокими с марта 2011 года — основную роль в этом сыграл внутренний спрос, объемы новых экспортных заказов росли незначительно.

Перспективы выпуска ограничены производственными возможностями промышленности. Предприятия де-факто работают на пределе: в добыче средний уровень использования производственных мощностей остается на уровне сентября (59%), в обработке — без изменений четвертый месяц подряд (61%), следует из данных Росстата. Численность занятых оценивается предприятиями как недостаточная: минус 13,2% в добыче и минус 19,1% в обработке. Давление на мощности заставляет компании расширять штат, отмечают в S&P Global, но эти возможности ограничены дефицитом на рынке труда.

Одновременно растут производственные издержки компаний: из-за курсовых изменений выросли транспортные расходы и цены поставщиков. По данным РСПП, рост закупочных цен отметили две трети респондентов, в конечные цены их перенес 31% опрошенных предприятий, переложив издержки на клиентов. В S&P Global подсчитали, что темпы инфляции отпускных цен стали вторыми по скорости с апреля 2022 года.

Диана Галиева