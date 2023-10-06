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Коммерсантъ FM
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Дефицит бюджета России за девять месяцев предварительно составил 1,7 трлн рублей

Минфин России представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2023 года. Согласно ей, объем доходов за этот период составил 19,734 трлн руб., расходов — 21,432 трлн руб. Расходы бюджета за девять месяцев 2023 года выросли в годовом выражении на 9,7%. Дефицит бюджета составил 1,7 трлн руб.

Ненефтегазовые доходы — 14,158 трлн руб., в годовом выражении они выросли на 26%. Нефтегазовые доходы, согласно оценке Минфина, составили 5,575 трлн руб. и снизились на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Уменьшение нефтегазовых доходов министерство связывает, в частности, с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

По данным Минфина, в сентябре нефтегазовые доходы бюджета в третий раз в этом году превысили месячный базовый уровень. Поступления выросли как месячном, так и в годовом сравнении. Этому поспособствовал заметный рост стоимости нефти и продолжающееся ослабление рубля. В оставшиеся три месяца Минфин ждет продолжения тренда и рассчитывает на допдоходы по итогам уже всего года — в размере 864 млрд руб.

Подробнее — в материале «В бюджете замечены допдоходы».

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