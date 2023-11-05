К Новому году присматривают алкоголь

Зарубежный алкоголь в преддверии Нового года может подорожать на 20-30%, о таком росте цен в сравнении с 2022-м рассказали в компаниях-импортерах. Среди основных причин — ослабление рубля и ужесточение таможенных пошлин. Сильнее всего, вплоть до 40%, вырастут цены на французские шампанские вина и коньяк, а также шотландский и ирландский виски. Сейчас напитки таких брендов как Dom Perignon, Veuve Clicquot и Macallan ввозят через параллельный импорт. Чуть меньше подорожают испанские вина, которые попадают в Россию напрямую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Пошлины на ввоз вина из недружественных стран российские власти повысили летом 2023 года. Ставка выросли с 12,5% до 20%. При этом сумма должна быть не менее $1,5 за литр. Новые партии приходят уже по более высоким ценам, и потребитель ощутит это в начале зимы, заметил исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин:

«Во-первых, с начала года почти на 30% изменился валютный курс. Во-вторых, и это даже более важно, выросли таможенные пошлины. Это касается практически всего вина из так называемых недружественных стран. Остались напитки из Грузии, Южной Африки, Чили и Аргентины.

Новые партии уже приходят с другой пошлиной, пока это не очень заметно в рознице и ресторанах, потому что у компаний были большие запасы. Но ближе к Новому году по мере того, как люди будут закупать алкоголь на праздники и в качестве подарков, цены станут расти.

Особенно сильно это будет заметно в сегменте игристых вин, так как там доля стран-производителей, для которых пошлина выросла, еще больше. Мы ожидаем, что цены на недорогие вина, в категории до 1 тыс. руб., вырастут на 25-40%, потому что отсекается нижний уровень за счет пошлины. Если мы говорим про французское шампанское от 3-4 тыс. руб., то там рост составит порядка 15-20%, может быть, 30%.

Вместе с тем сами производители поднимали цены в начале года, некоторые даже снижали, потому что объемы продаж в мире после пандемии COVID-19 падают. В большей степени в Европе довлеет высокая инфляция, но это все равно вклад достаточно небольшой.

Есть некоторое перераспределение между производителями категории Новой Зеландии, не все из них работают с Россией. Есть подобные проблемы и с шампанским, какие-то популярные марки не поставляются или поставляются по параллельному импорту, но это тоже малая часть».

Как отмечают в компаниях-импортерах, на складах дистрибуторов и ритейлеров еще есть запасы импортного алкоголя, в том числе компаний, покинувших российский рынок. Так что в преддверии Нового года дефицита не должен ощущаться.

В то же время потребители активно переключаются на не самые известные бренды шампанского, подчеркнул управляющий партнер сети винотек Drinx и консалтинговой компании Wine Direct Максим Лесниченко: «Большинство покупателей выбирают вино, исходя из прайс-поинта, который им комфортен, например, 1 тыс. руб. или 1,5 тыс. руб. Вы всегда сможете найти за эти деньги напиток нормального уровня.

На популярные категории, которые на слуху, Veuve Clicquot или Moet & Chandon, цены выросли в два раза, так как они поступают по параллельному импорту. Но свет клином не сошелся на этих марках, есть прекрасные бренды, которые гораздо лучше и интереснее по качеству и вкусу.

У виски другие триггеры для повышения, в том числе и дефицитность. Если его мало, значит, он становится дороже. Раньше бутылка очень дорогого виски стоила 30-40 тыс. руб., сейчас она же обойдется в 60-70 тыс. руб.

У логистики по параллельному импорту есть свои особенности, поэтому российские игроки у одного импортера могут купить 100 бутылок, а у другого — 200 и так далее. У них на складе нет всего, что может удовлетворить всех потребителей здесь.

Если говорить про японский виски, то эти бренды были представлены на отечественном рынке и раньше. Но эти марки дороже, чем шотландские в среднем ценовом сегменте».

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году производство игристых вин в стране выросло на 25% год к году. Тем не менее в других категориях спиртного заменить импортную продукцию пока не удается, подчеркнул гендиректор компании AST Леонид Рафаилов: «Итальянские вина процентов на 95 поставляются официально. Предложение не ухудшилось, есть достаточно устойчивые маршруты поставок, которые взаимозаменяемы, есть коллатеральные маршруты.

Между тем альтернатив, например, классическим производителям виски из Шотландии или Ирландии нет. По соотношению цена/качество никто не может дать такого же предложения.

Что касается вин, то сейчас практически 60% потребления приходится на российские напитки. И в средней, и в низкой ценовой категории фактически потребитель уже переключается.

Что касается дорогих вин, то среди них доминируют французские, итальянские и испанские производители. Но и российское предложение растет.

Если говорить о крепких спиртных напитках, то это традиционно водка. Есть очень хорошие джины, которые сегодня тоже доминируют в этой категории на полке. С виски, коньяком и бренди все сложнее, но в низкой ценовой категории есть очень большое предложение, которое может удовлетворить не очень взыскательного покупателя».

Потребление крепкого алкоголя, по данным аналитиков «Финэкспертизы», за прошлый год выросло в России более чем на 7%. Потребление вина, наоборот, сократилось на 5,5% год к году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова