Белое вино захватило тренд

Белое вино впервые обогнало красное. Его продажи к концу лета превысили 50% от общего объема тихих вин, пишут «Ведомости». Крупные импортеры отмечают, что доля реализации белых вин оказалась на уровне 55-57%. При этом в прошлые годы, например, в 2019-м она составляла около 40%.

Такую же тенденцию фиксирует и директор по продажам и партнер виноторговой оптовой компании Lion Wine Виктор Кузнецов:

«У нас наблюдается такая же тенденция. Соотношение белого к красному — 55% на 45%. Это связано с тем, что достаточно большое количество женщин любит вина. И потребитель сейчас примерно в этом соотношении так и выглядит. То есть больше интересуются вином все-таки девушки — и в молодом возрасте, и в любом другом.

Белые напитки не окрашивают зубы, они легче, более понятны, не требуют какой-то подготовки. Вино становится популярнее. А тренд на белые сорта игристого вина из Шампани оказывает давление на потребление. Так что, думаю, в эту группу входят и игристые вина».

С чем еще связан тренд на белое вино? И готовы ли рестораторы ему соответствовать? Эти вопросы “Ъ FM” задал основателю ресторана From Berli и кофейно-винного бара Kiosk 1936 Марии Косенковой:

«Первый аргумент — это сезонность, потому что с началом теплого сезона — будем считать это концом апреля и до конца сентября — во время летних веранд, конечно же, эта тенденция очень активно наблюдается. Мы продаем белых игристых вин в теплый сезон где-то 85% и всего-то лишь 15% — красных.

Что касается конструкции винной карты в целом, то красные вина занимают где-то порядка 30%, и остальное разбивается между белыми, игристыми, шампанскими, петнатами и оранжами. Вторая тенденция связана с тем, что аудитория хочет чего-то более легкого. Белые вина зачастую более минеральные, более гастрономичные. Красные все-таки тяжелее и по градусам, и по сочетаниям с всевозможными блюдами».

По итогам 2022-го на красное вино на российском рынке пришлось 48%, на белое — 42%, на розовое —10%. Такие данные приводит Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

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Дарья Фоменко