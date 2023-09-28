Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белое вино захватило тренд

С чем связан рост интереса к петнатам и рислингам

Белое вино впервые обогнало красное. Его продажи к концу лета превысили 50% от общего объема тихих вин, пишут «Ведомости». Крупные импортеры отмечают, что доля реализации белых вин оказалась на уровне 55-57%. При этом в прошлые годы, например, в 2019-м она составляла около 40%.

Такую же тенденцию фиксирует и директор по продажам и партнер виноторговой оптовой компании Lion Wine Виктор Кузнецов:

«У нас наблюдается такая же тенденция. Соотношение белого к красному — 55% на 45%. Это связано с тем, что достаточно большое количество женщин любит вина. И потребитель сейчас примерно в этом соотношении так и выглядит. То есть больше интересуются вином все-таки девушки — и в молодом возрасте, и в любом другом.

Как в России растет спрос на экскурсии на винодельни

Как в России растет спрос на экскурсии на винодельни

Белые напитки не окрашивают зубы, они легче, более понятны, не требуют какой-то подготовки. Вино становится популярнее. А тренд на белые сорта игристого вина из Шампани оказывает давление на потребление. Так что, думаю, в эту группу входят и игристые вина».

С чем еще связан тренд на белое вино? И готовы ли рестораторы ему соответствовать? Эти вопросы “Ъ FM” задал основателю ресторана From Berli и кофейно-винного бара Kiosk 1936 Марии Косенковой:

«Первый аргумент — это сезонность, потому что с началом теплого сезона — будем считать это концом апреля и до конца сентября — во время летних веранд, конечно же, эта тенденция очень активно наблюдается. Мы продаем белых игристых вин в теплый сезон где-то 85% и всего-то лишь 15% — красных.

Что касается конструкции винной карты в целом, то красные вина занимают где-то порядка 30%, и остальное разбивается между белыми, игристыми, шампанскими, петнатами и оранжами. Вторая тенденция связана с тем, что аудитория хочет чего-то более легкого. Белые вина зачастую более минеральные, более гастрономичные. Красные все-таки тяжелее и по градусам, и по сочетаниям с всевозможными блюдами».

По итогам 2022-го на красное вино на российском рынке пришлось 48%, на белое — 42%, на розовое —10%. Такие данные приводит Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...