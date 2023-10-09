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Коммерсантъ FM
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Алкоголь уменьшается в объемах

Выпуск каких напитков снизился и почему

В России сократилось производство крепкого алкоголя и вина. Такие данные за девять месяцев этого года приводит Росалкогольтабакконтроля. С января по сентябрь производство коньяка упало на 7%, водки — на 5% по сравнению с прошлым годом. Показатель в сегменте тихих и игристых вин также снизился на 7%. Тем не менее в службе подчеркнули, что рынок стабилизируется и возвращается к состоянию 2021 года.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В этом году компании наладили импорт, поэтому производить внутри страны такие же объемы, как в прошлом году, стало незачем, отметил глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский: «О перепроизводстве говорить сложно. В прошлом году был серьезно затруднен импорт, и только нащупывались всякие логистические каналы, поэтому ввозилось значительно меньше.

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Внутреннее производство как бы балансировало количество и существенно росло. В этом году ситуация иная: импорт увеличивается, причем существенно, и, как следствие, внутрироссийское производство несколько припало. Обычная рыночная ситуация — ничего критичного для производителей не происходит».

Единственный сегмент, в котором зафиксирован рост, — слабоалкогольные напитки. Их производство по сравнению с прошлым годом увеличилось на 17%. На это есть две основные причины, считает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз:

«Слабоалкогольные напитки за два-три года выросли не на 17%, они практически утроили объем рынка.

Это произошло, во-первых, потому, что завершился молодежный демографический кризис в России. Молодежь пьет в основном пивную продукцию и слабоалкогольные напитки. Так вот граждан 18-30 лет у нас достаточно много.

Во-вторых, государство уничтожило большой сегмент рынка винодельческой продукции — винные напитки. Уничтожались они повышенной ставкой акциза в 2020-2021 годах. Власти предполагали, что потребители таких товаров рванут в сегмент вина и игристых, но этого не произошло. А производство винодельческой продукции упало почти на четверть. В итоге значительную часть этих винных напитков заместили прежде всего пивными и слабоалкогольными».

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При этом официальные продажи коньяка и бренди по итогам первого полугодия упали на 20%, а водки — на 16%, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. Собеседники издания предполагали, что это связано с ростом нелегального рынка крепкого алкоголя. Еще одна возможная причина — сильный рост цен на такую продукцию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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