Насыщенное пошлиновкусие

Повышенные пошлины на вина из недружественных стран, установленные до конца этого года, по информации “Ъ”, будут продлены. В августе, когда начала действовать эта мера, ввоз вина уже снизился на 30% год к году и месяц к месяцу, и эксперты ждут вымывания с полок импортных вин дешевле 500 руб. за бутылку. Виноделы же рассчитывают не только на пролонгацию, но и на расширение защитных мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Введенные до конца 2023 года повышенные импортные пошлины на вино из недружественных стран будут продлены, сообщил близкий к правительству собеседник “Ъ”. По его словам, фактически решение уже принято. О продлении пошлин говорит и источник “Ъ” в крупной алкогольной компании. В Минэкономики комментарий не предоставили.

Импортные пошлины на вина из ЕС, США, Австралии и т. д. с 1 августа повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Российские виноделы ждут, что мера улучшит конкуренцию с дешевым иностранным вином. Импортеры же указывали, что индексация грозит ростом цен и переключением потребителей на другие виды алкоголя.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в августе этого года импорт всех вин сократился на 30% год к году и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн л, без учета ЕАЭС. Поставки тихих и игристых вин из Италии в августе снизились на 45% год к году, до 8,41 млн л, из Испании — на 38%, до 3,86 млн л, из Франции — на 25%, до 2,36 млн л. За январь—август без учета ЕАЭС ввезено 282,55 млн л вина, на 28% больше, чем годом ранее. В структуре импорта тихих вин 19,4% пришлось на Грузию, 18,4% — на Италию, 16,9% — на Испанию. В поставках игристых вин без учета шампанского 71,5% заняла Италия.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что импорт предоплаченного вина по инерции продолжается. А на полках, по его словам, повышение пошлин и снижение курса рубля приводят к вымыванию импортного вина стоимостью до 500 руб. за бутылку. Рост цен еще сдерживают запасы, купленные по низкому курсу, а также сток российских вин, добавляет эксперт.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорит, что компания будет сокращать закупки вин, на которые цена растет более чем на 25–45%, так как потребитель не будет покупать за 600 руб. позиции, которые раньше стоили 350 руб. за бутылку. «Мы распродадим стоки, и новые вина, попадающие в такую категорию, закупать не будем»,— говорит он.

В Luding Group сообщили, что ведут переговоры с поставщиками, чтобы минимизировать влияние повышения пошлин на цены.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что в коротком периоде повышение пошлин вызвало скачок спроса на импортные вина из недружественных стран с июля в два раза. В ожидании сентябрьского повышения цен клиенты формировали запас продукции, в основном в категории вин до 400–500 руб. за бутылку, говорит он. Как отмечает господин Грабар, из-за повышения пошлин из портфеля выводятся категории, которые стало невыгодно возить.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов говорит, что, несмотря на индексацию пошлин, на рынке остается огромное количество импортного вина. По его словам, важно не только пролонгировать уже принятые меры, но и ввести квоты на ввоз зарубежного алкоголя, субсидировать затраты на закладку питомников, а также сохранить формулу компенсации за повышенные акцизы. В 2024 году акцизы на вино могут вырасти в три раза, до 108–141 руб. за 1 л (см. “Ъ” от 30 сентября). А использующие российский виноград виноделы могут вернуть часть акциза для инвестиций. Ассоциация виноградарей и виноделов России ждет дальнейшей реализации комплексных мер по защите российского винного рынка, говорит ее исполнительный директор Алексей Плотников. Как отмечает господин Ставцев, повышение пошлин — уже эффективная мера, а в вопросе ужесточения импорта важно учесть риски переключения спроса на другой алкоголь.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев говорит, что пока спрос на российское вино существенно не меняется. Чтобы удержать потребителя в категории, нужно разнообразие ассортимента, потом импортеры будут стараться поддерживать предложение вин в том числе недружественных стран, говорит он.

По словам близкого к правительству собеседника “Ъ”, обсуждается и повышение импортных пошлин на пиво из ряда стран, но есть риски ответного осложнения поставок хмеля в РФ. Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский говорит, что при потребности 9–10 тыс. тонн хмеля в год в РФ выращивается до 200 тонн и резкий рост цен на сырье может нанести ущерб отрасли, несопоставимый с доходами от повышения пошлин.

Анатолий Костырев, Халиль Аминов