В расследовании появились технические детали

Росавиация завершила расследование инцидента с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Согласно выводам комиссии, причиной происшествия стали, помимо прочего, несколько ошибочных решений экипажа. Во-первых, было неверно определено положение створок шасси после отказа гидравлики. Во-вторых, по мнению специалистов, не стоило лететь в Новосибирск — пилоты могли посадить воздушное судно в аэропорту Омска. И, наконец, они неправильно рассчитали остаток топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом отмечено, что причиной падения давления в так называемой «зеленой» гидросистеме стал износ гибкого приводного шланга. Подробности инцидента в Новосибирской области — в справке “Ъ FM”.

12 сентября самолет Airbus А320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле почти в 200 км от Новосибирска. У воздушного судна отказала так называемая «зеленая» гидросистема. В подобных случаях возможны отклонения в работе закрылков и спойлеров и увеличение посадочной дистанции, поэтому командир принял решение лететь в Новосибирск, в аэропорту которого взлетно-посадочная полоса на 500 м длиннее, чем в Омске. Топлива на измененный маршрут должно было хватить, но его расход оказался выше расчетного, поэтому посадка была совершена на ровной площадке, подобранной с воздуха. На борту лайнера находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров не пострадал, все они благополучно покинули самолет.

Подводить итоги расследования инцидента пока рано. На данный момент завершена только его техническая часть, теперь свои выводы должны сделать следственные органы, заметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«Результаты расследования в очередной раз доказывают, что любое авиационное происшествие — это совокупность факторов. В данном случае мы видим то же самое: повреждение гибкого шланга, в результате чего произошел отказ гидросистемы.

И здесь надо разбираться. Если отказ произошел по вине авиакомпании и технических служб, которые вовремя не заменили комплектующие, то подобная ошибка может иметь очень серьезные последствия, вплоть до уголовного преследования. В авиации все очень строго. То есть это первый вопрос: были ли соблюдены все технические регламенты?

Второй — неверные решения экипажа. Первая ошибка, которая была допущена экипажем, как считает следствие, — было принято решение уходить на запасной аэродром. Конечно, постфактум легко рассуждать, как было бы правильно поступить. Но когда счет идет на минуты, а иногда на секунды, решение надо принимать очень быстро, и не всегда человек в состоянии адекватно оценить ситуацию.

Кроме того, пилоты не оценили состояние выпуска или уборки стоек шасси. Потом неверно был произведен расчет топлива. Но, слава богу, экипаж при этом все-таки проявил свой профессионализм, удачно подобрал площадку и блестяще выполнил посадку на грунт.

Дальше специалисты из Транспортной прокуратуры будут делать выводы. Пока мы имеем результаты завершения технического расследования.

Следственные органы должны будут квалифицировать степень вины или ее отсутствие того или иного члена экипажа или сотрудника авиакомпании. То есть пока это первый этап, технические специалисты сказали свое слово, выводы сделаны».

Обстоятельства авиапроисшествия с лайнером Airbus A320 в Новосибирской области говорят о том, что авиакомпаниям следует больше внимания уделять подготовке летного состава, считает заслуженный пилот России Виктор Саженин:

«Если говорить о самой посадке, конечно, она выполнена профессионально. Но очень много "но" здесь. Случай с гидросистемой — это не бог весть какой отказ, потому что к тому времени, как эта посадка была произведена, было 15 подобных эпизодов, и все они закончились благополучно, никто об этом даже не знает.

Посадку в Омске можно было выполнить абсолютно благополучно, несмотря на отказ системы: была хорошая погода, полоса на аэродроме — 2,5 км. Я много раз летал туда и знаю, что и с отказавшими двигателями там сажали самолеты. Для лайнера Airbus A320 для того, чтобы остановиться, достаточно полосы примерно 1,3-1,4 тыс. м.

Но экипаж принял решение уйти на второй круг и лететь в Новосибирск, где полоса 3,5 км. То есть они поставили под угрозу жизнь пассажиров. Ведь им нужно было лететь на неисправном самолете около 600 км, это порядка 50-55 минут в зависимости от ветра. Никто не мог дать никакой гарантии, что не откажет еще одна гидросистема, а то и две. Для меня это решение вообще за пределами понимания».

В середине августа 2019 года на грунт сел другой пассажирский самолет «Уральских авиалиний», который выполнял рейс Москва-Симферополь. Тогда у лайнера в начале полета отказал один из двигателей, а затем стал терять обороты и второй. Экипаж посадил воздушное судно в кукурузном поле неподалеку от столицы.

На борту было 226 пассажиров. Некоторые из них получили травмы, но все остались живы. Авиапроисшествие было вызвано попаданием птиц в оба двигателя. Пилотов наградили званиями Героев России, государственные награды получили и другие члены экипажа.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский