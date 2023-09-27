Рассчитай до запасного

Как стало известно “Ъ”, недавняя аварийная посадка пассажирского А-320 «Уральских авиалиний» на пшеничном поле в Новосибирской области была квалифицирована Росавиацией как «серьезный инцидент». Его виновники еще не определены, однако в превентивных целях ведомство уже распространило по авиакомпаниям рекомендации о дополнительном обучении их летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета. Главное требование циркуляра — обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром. Экипажу А-320 керосина до него как раз и не хватило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В распространенной на днях так называемой Информации по безопасности полетов №9 Центральное межтерриториальное управление Росавиации назвало аварийную посадку борта RA73805 в сельхозугодиях «серьезным авиационным инцидентом». По данным ведомства, утром 12 сентября при заходе на посадку в аэропорту Омска у пассажирского самолета А-320, следовавшего рейсом из Сочи, был зарегистрирован отказ одного из гидравлических контуров, условно называемого «зеленым». Напомним, гидравлика Airbas состоит из трех независимых друг от друга контуров, поэтому техническая неисправность посадке не мешала, тем не менее экипаж решил уходить на второй круг.

В наборе высоты, как сообщает Росавиация, пилоты стали убирать механизацию крыла и шасси, однако штатно убралась только механизация. «Дискретный сигнал о неубранных шасси регистрировался до конца полета»,— говорится в сообщении, но экипаж не выявил отказа. Оказавшись в зоне ожидания омского аэропорта, пилоты решили лететь в Новосибирск, рассчитали дистанцию и количество топлива для полета на запасной аэродром Толмачево, однако уже в полете выяснилось, что расход топлива превышает расчетные значения и до Новосибирска его не хватит. В итоге экипаж был вынужден сажать машину на выбранную с воздуха площадку и успешно выполнил посадку в поле возле поселка Убинск. Приземление прошло благополучно. Шестеро членов экипажа и 161 пассажир не пострадали.

В рекомендательной части своего бюллетеня Росавиация потребовала от руководства авиакомпаний обеспечить выполнение гражданскими летчиками «Общих правил подготовки к полетам», утвержденных ранее Министерством транспорта. В частности, учитывать при расчете количества топлива возможные изменения метеоусловий, отклонения от маршрута и задержки, уходы на второй круг, проблемы в виде отказа одного двигателя или частичной разгерметизации салона. Технические неисправности вроде неуборки шасси или механизации крыла, по данным ведомства, также увеличивают расход топлива, поэтому в подобных случаях пилотам необходимо рассчитывать его запасы по специально разработанным в Росавиации номограммам и таблицам.

Кроме того, руководству авиакомпаний было предписано дополнительно проверить готовность экипажей к полетам с нештатно изменившейся конфигурацией машины. Отработать, в частности, порядок взаимодействия между пилотами в кабине и уточнить критерии принятия ими решения о посадке либо уходе на запасной аэродром. На выполнение требований руководителям авиакомпаний был дан один месяц.

Отметим, что посадивший А-320 в поле командир экипажа Сергей Белов убежден в правильности всех принятых им решений. Как пояснял он ранее журналистам, приземлиться в аэропорту Омск (Центральный) ему помешали отказавший контур гидросистемы и порывистый ветер. «Полоса короткая, самолет тяжелый, решил не рисковать»,— рассказал пилот. По его данным, во время ухода на второй круг пилоты знали, что створка шасси не закрылась, и при расчете топлива до Новосибирска ввели коэффициент 15% на его перерасход. Однако примерно через 40 минут после вылета из Омска, по словам пилота, «показатели на индикации перестали соответствовать расчетам», а запас топлива «критически уменьшился». Таким образом, решение об аварийной посадке, как полагают ее участники, было вынужденным.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев отказались, сославшись на то, что «инцидент еще расследуется компетентными органами». Помимо технического расследования Росавиации проводится проверка транспортной прокуратуры, а Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Глава авиакомпании Сергей Скуратов также порекомендовал дождаться выводов участников расследования. От их решений будет зависеть и судьба пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова. Пока все члены экипажа отстранены от полетов. Сейчас летчики дают показания следователям и объясняют принятые ими решения авиаэкспертам. Ранее глава «Уральских авиалиний» поддержал экипаж. «Посадка была очень аккуратной, мягкой, без перегрузок,— говорил господин Скуратов.— Капитан принял такое решение, и я с ним соглашусь, поскольку он был на корабле, а я на земле».

Напомним, что за первую посадку — на кукурузном поле в Подмосковье в августе 2019 года пилоты самолета этой же авиакомпании А-321, который столкнулся со стаей птиц, были удостоены звания Героя России.

Сергей Машкин; Илья Смирнов, Екатеринбург