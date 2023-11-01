Рынок перешел на ручное управление

Российский топливный сектор остается площадкой для экспериментального применения регуляторных мер, которые позволили бы обеспечить его достаточными объемами товаров по ценам, не превышающим инфляцию. Очередной из них может стать запрет на экспорт авиакеросина, который используется для производства зимнего дизтоплива. Эксперты полагают, что ручной режим регулирования отрасли сохранится еще долго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство, несмотря на относительную стабилизацию в российском секторе нефтепродуктов, продолжает разработку принципов его дальнейшего функционирования. Минэнерго, Минфин, ФТС и нефтяные компании по поручению вице-премьера Александра Новака должны подготовить перечень превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования рынка зимнего дизтоплива. Прежде всего речь идет об увеличении объемов его производства до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Также должен рассматриваться и вариант запрета экспорта авиакеросина (за восемь месяцев составлял около 1 млн тонн при объеме производства 7,5 млн тонн). Он подмешивается в зимний сорт дизеля для снижения температуры замерзания. Кроме того, министерства и бизнес должны представить предложения об изменении правил начисления акциза на авиакеросин. Ранее правительство своим постановлением включило этот вид топлива в список нефтепродуктов, экспортная пошлина на которые выросла с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для борьбы с серым экспортом. Речь идет о ситуациях, когда компании, не являющиеся производителями, экспортируют топливо, купленное на внутреннем рынке, получив при этом демпфер от государства.

Также заинтересованные министерства должны выяснить причины роста цен на АЗС выше рекомендованного уровня от 21 сентября и привести в проблемных регионах цены на бензин и дизтопливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года. Впрочем, по данным Росстата, розничные цены на бензин и дизель стабильно снижаются последний месяц, хотя в оптовом сегменте сохраняются существенные колебания стоимости.

Замкнутый круг

Новые меры являются продолжением радикальных шагов государства по наполнению внутреннего рынка топливом, предпринятых 21 сентября. Тогда правительство на две недели полностью остановило экспорт бензина и дизтоплива. Но помимо ожидаемого падения цен на бирже и в рознице министерства столкнулись с риском сокращения производства нефтепродуктов из-за дефицита мощностей для хранения уже выпущенных объемов. Дело в том, что внутренний рынок потребляет не более половины от общего производства дизтоплива (около 40 млн тонн в месяц), остальное экспортируется. Но технологически нефтеперерабатывающие заводы не могут остановить выпуск невостребованного дизтоплива, не снизив при этом производство бензина. Из-за этого снова возникла угроза создания дефицита нефтепродуктов на российском рынке.

В связи с этим 6 октября правительство частично открыло поставки дизеля за рубеж трубопроводным транспортом, оговорив ряд условий. Чтобы получить возможность экспорта, компании должны отгружать на рынок не менее 50% от общих объемов производства, что в целом соответствует их привычному уровню поставок. Мера является бессрочной, и, как говорил Александр Новак 19 октября, смягчать эти условия государство не планирует. Также нефтекомпании должны увеличить обязательные продажи топлива на бирже с 13% до 15% для бензина и с 9,5% до 12,5% для дизтоплива. В то же время правительство согласилось вернуть с 1 октября начальные параметры топливного демпфера, который за месяц до этого был снижен вдвое. Эта субсидия позволяет производителям компенсировать свои потери на внутреннем рынке в момент, когда цены здесь ниже экспортного паритета.

Как отмечают источники «Ъ» на рынке, российским нефтекомпаниям будет сложно оперативно нарастить производство зимнего дизтоплива. Это связано с тем, что такой сорт в течение октября постепенно должен заменить летний в нефтехранилищах и системе нефтепродуктопроводов «Транснефти». Но пока компании не могут распределить уже накопленные там объемы из-за отсутствия в момент снятия запрета на экспорт дизтоплива зафрахтованных танкеров, а также на фоне сложностей с отгрузкой железнодорожным транспортом. В связи с этим в течение октября экспортные поставки из России могут снизиться минимум в 1,5 раза, полагают источники «Ъ». При этом некоторые собеседники также связывают сохранение затаренности заводов низким спросом на мировом рынке.

Рыночный баланс

Управляющий партнер компании «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко отмечает, что ограничение экспорта авиакеросина может оказать позитивное воздействие на рынок с точки зрения обеспечения зимним дизтопливом. Он напоминает, что стоимость этого вида нефтепродуктов складывается из цен на керосин и летний дизель. И если цену на него удалось снизить мерами правительства, то зимнее дизтопливо продолжает дорожать в оптовом сегменте, что повлечет за собой рост цен в рознице. Но, отмечает он, полный запрет на вывоз керосина может нарушить баланс внутреннего рынка и опять создать угрозу остановки НПЗ из-за его профицита.

В целом, говорит эксперт, объем производства российскими нефтекомпаниями зимнего дизтоплива примерно соответствует уровню его потребления. Но в текущем году с российского рынка, скорее всего, уйдет до 600 тыс. тонн в месяц продукции мини-НПЗ, не соответствующей экологическим требованиям. И на фоне риска дефицита запрет на экспорт авиакеросина выглядит мерой логичной и разумной, говорит господин Дьяченко.

При этом, по его мнению, ситуацию во внутреннем топливном секторе может улучшить выход с ремонтов ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов, таких как Омский НПЗ и Московский НПЗ «Газпром нефти». После постепенного насыщения рынка подешевевшим топливом, отгрузки которого до сих пор замедлены после затаривания во время запрета экспорта, оптовые и розничные цены пойдут вниз. Текущие оптовые цены уже сейчас дают положительную маржинальность на АЗС и должны обеспечить баланс и стабильную работу рынка, считает Максим Дьяченко.

В «Петромаркете» согласны, что ситуация на топливном рынке РФ близка к абсолютно здоровой. Например, по состоянию на 20 октября на оптовом рынке и автобензин, и дизтопливо торговались с премией относительности экспортной альтернативы. Так, средняя по стране интегральная премия (с учетом выплат по демпферу) в ценах внутреннего рынка относительно экспортных нетбэков НПЗ для АИ-92 составляла 2,7 тыс. руб. на тонну, дизтоплива — 4,1 тыс. руб. на тонну. Для сравнения: 29 сентября вместо премии на эти виды нефтепродуктов был дисконт в 23,5 тыс. руб. на тонну и 32 тыс. руб. на тонну соответственно. Иными словами, для НПЗ поставки моторных топлив на российский рынок сейчас выгоднее поставок на экспорт. А это основная предпосылка для полного снятия запрета на экспорт нефтепродуктов, который действует в настоящий момент.

В целом здоровой выглядит ситуация и на мелкооптово-розничном рынке. На 20 октября суммарная чистая маржа торговли в этом сегменте для АИ-92 составляла 6,2 тыс. руб. на тонну и 3,4 тыс. руб. на тонну для дизтоплива. В то время как за день до введения запрета маржа была в отрицательной зоне — минус 4 тыс. руб. на тонну и минус 8,2 тыс. руб. на тонну соответственно.

Но, говорят в «Петромаркете», некоторой проблемой остается то, что в случае автобензина вся мелкооптово-розничная маржа оседает в мелком опте, а торговля топливом на АЗС убыточна (на 1,7 руб. с литра АИ-92 на 20 октября). Но эта проблема уйдет сама собой, как только завершится подстройка мелкооптовых цен на топливо к оптовым. В случае дизтоплива такая подстройка уже завершилась, отмечают эксперты.

В «Петромаркете» ожидают, что в целом в 2023 году спрос на зимнее дизтопливо составит 18,4 млн тонн, из которых заводским продуктом будет покрыто только 90%. Разница между спросом и заводским производством — это ниша для суррогатного продукта, полученного путем смешения авиакеросина с летним/межсезонным дизелем или средними дистиллятами. Именно суррогат традиционно решает проблему дефицита заводского продукта, поясняют эксперты. «Если возникнет дефицит суррогата, то ситуация на рынке зимнего дизтоплива станет по-настоящему напряженной. Но пока предпосылок для появления такого дефицита нет»,— говорят эксперты. Во-первых, отмечают они, в стране нет недостатка в компонентах для смешения (в том числе авиакеросина, значительные объемы которого были закуплены производителями суррогата еще в летний сезон). Во-вторых, смешение дает хорошую маржу даже с учетом выплат акцизов на авиакеросин, вовлекаемый в производство суррогата. Поэтому ожидать какого-либо заметного влияния на рынок запрета на экспорт керосина не приходится, полагают в «Петромаркете».

Андрей Орехов