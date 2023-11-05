«РИА Новости»: более трети мирового рынка алмазов заняла Россия

По итогам 2022 года Россия заняла более трети мирового рынка производства алмазов. Лидерами экспорта стали Европа и ОАЭ, передают «РИА Новости».

По данным Кимберлийского процесса (система сертификации 2003 года для предотвращения притока необработанных алмазов из зон конфликтов на мировые рынки), за 2022 год в мире было произведено 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию, что составляет 35% рынка. До этого доля России в мировой добычи алмазов до 2022 года не превышала 33%.

Наибольший объем алмазов произвели страны Африки – 61,6 миллиона карат. Больше всего среди африканских стран добыла Ботсвана – 24,5 миллиона карат. Однако мировыми лидерами добычи алмазов в 2022 году оказались Канада (16,3 миллиона карат) и Бразилия (158 тысяч карат).

Среди экспортеров этих драгоценных камней лидерами стали Европа и Объединенные Арабские Эмираты – 75,2 миллиона карат (22,7%) и 89,4 миллиона карат (27% от мирового экспорта) соответственно. По объемам поставок в топе также оказалась Россия (36,7 миллиона карат), Ботсвана (27,1 миллиона карат), Индия (26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат).

27 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз обсуждает 12 пакет санкций против России. Он включает запрет на экспорт российских алмазов. В сентябре премьер-министр Бельгии Александр де Кроо представил ведущим представителям алмазной отрасли план по уходу от российских алмазов.

Подробнее про рынок алмазов – в материале «Лучшие друзья рублей».

Александра Горошилова