«Хамас» приветствовал решение Турции отозвать посла из Израиля

Палестинское движение «Хамас» позитивно оценило решение Турции отозвать посла из Израиля. Представители группировки призвали исламские и арабские страны предпринять и другие шаги по «сдерживанию Израиля».

«Мы приветствуем решение Турецкой Республики отозвать своего посла из преступного сионистского образования (Израиля.— "Ъ") на фоне продолжающейся агрессии и геноцида против палестинского народа»,— сказано в сообщении пресс-службы «Хамаса» в Telegram-канале.

В движении добавили, что необходимо «оказать давление на президента» США Джо Байдена и его администрацию, которые «спонсируют» Израиль. «Хамас» также призвал другие страны «содействовать вывозу раненых и оказанию медицинской помощи» людям, которые находятся в секторе Газа.

Ранее Турция отозвала посла из Израиля из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращает общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

28 октября в МИД Израиля отозвал из Турции всех израильских дипломатических представителей, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений. Решение было принято на фоне критики действий Израиля в конфликте с «Хамасом» со стороны Турции.

Петр Бузлаев