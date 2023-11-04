«Уральские авиалинии» могут остаться без заграницы

«Уральские авиалинии» рискуют лишиться большей части рейсов за рубеж. Росавиация грозит передать их «Аэрофлоту» и другим игрокам. Все из-за проблем с выкупом самолетов с двойной регистрацией у государства. Российским компаниям ранее предложили заключить для этого договор с Национальной лизинговой компанией (НЛК), подконтрольной Росавиации. Перевозчик должен подписать конракт в ближайшие две недели, сообщают «РИА Новости». В противном случае он потеряет зарубежные маршруты.

Ранее “Ъ FM” писал, что у «Уральских авиалиний» и у iFl могут возникнуть сложности с выкупом зарубежных лайнеров из-за слишком жестких требований. Игроки должны оплатить, по разным данным, от 30% до 40% от стоимости самолетов в качестве депозита. Также в рамках сделки им придется ежегодно переводить долю своей чистой прибыли.

Вероятно, сейчас перевозчики пытаются добиться изменения условий выкупа, говорит управляющий директор журнала «Авиатранспортное обозрение» Максим Пядушкин:

«Что касается "Уральских авиалиний" и того, что Росавиация отнимает у них права на международные рейсы, пока для авиакомпании это не очень критично. Они сейчас практически не летают за границу из-за того, что у них действительно нет так называемых дебермудизированных самолетов, то есть очищенных от двойной регистрации. Поэтому пока это некая формальность.

Что касается условий договоров, говорили, что проблемой для частных перевозчиков стал достаточной большой первоначальный взнос, депозит. Власти говорят, что условия для всех стандартные, но экономика у государственного "Аэрофлота" и у частных авиакомпаний несколько разная.

С другой стороны, сейчас выбора-то особого нет. Если раньше компания могла выбирать лизингодателя и лучшие условия. Сейчас, если мы говорим о процедуре выкупа самолетов у иностранных лизингодателей через страховое урегулирование и перевод в российский реестр для того, чтобы летать за границу, то тут у нас только одна лизинговая компания — МЛК.

Она государственная, ей тоже резона особого нет придумывать какие-то специальные условия. Логично все-таки авиакомпании до конца попытаться разобраться с этими самолетами. Зарубежные рейсы, пусть небольшой объем, но это важный генератор прибыли. Дальше зависит от того, сумеют они договориться с МЛК или не сумеют».

Как отмечается, Росавиация, в частности, может забрать у «Уральских авиалиний» допуски на полеты в Азербайджан, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Узбекистан. Не исключено, что эти рейсы в итоге так и останутся за «Аэрофлотом» отмечает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий:

«Практика "Трансаэро" показала, что у этой компании очень много направлений. Когда она обанкротилась, без конкурса большинство направлений было отдано «Аэрофлоту». Было заявлено, что отдано временно, чтобы не прерывать связанность с этими городами — Москва, Прага и так далее.

В любом случае мы видим консолидацию рынка, и она будет продолжаться. С одной стороны, она может проходить как у коммерческого перевозчика, задача которого максимизация прибыли. Значит, будут повышаться цены на билеты.

Есть и другой вариант: если вдруг государство как основной собственник решит смотреть на "Аэрофлот", как было в Советском Союзе, не как на коммерческую структуру, а как на инфраструктурный проект, который должен связывать регионы, тогда может быть установлена максимальная цена, которая равна, допустим, себестоимость плюс 3% или плюс 4%, не больше».

Ранее все три перевозчика — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», iFl — договорились с Минтрансом, что средства на переоформление зарубежных самолетов будут выделены из Фонда национального благосостояния(ФНБ).

Пока до истечения соответствующих лицензий американского Минфина это удалось сделать только «Аэрофлоту». Перевозчик уже получил более 40 лайнеров в операционный лизинг, то есть после окончания действия договора активы вернутся собственнику — государству.

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Елизавета Скобцова