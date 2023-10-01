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Коммерсантъ FM
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Взлет выходит на тонкий лед

Можно ли поднять в воздух севший в поле лайнер «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в поле 12 сентября, предложили поднимать в воздух по льду. Между тем эксперты усомнились в эффективности такого подхода. Власти Убинского района Новосибирской области, где вынужденно приземлился Airbus А320, высказали идею выровнять поверхность поля с помощью грейдера, затем полить его водой, дождаться, пока грунт замерзнет, и разогнать по нему лайнер. Они уточнили, что длина участка в этом случае составит 4,5 км, чего достаточно для взлета.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В теории такое возможно, заметил управляющий директор «Авиатранспортного обозрения» Максим Пядушкин:

«Например, A-320 садился в Антарктиде. Туда же периодически возят какие-то припасы, там есть аэродром, который построен на леднике.

Вопрос в том, можно ли сделать на конкретном поле такие же идеальные условия, как в Антарктиде? Потому что там несколько метров хорошо промороженного льда, его плотность позволяет садиться таким тяжелым самолетам и взлетать. Кроме того, такую поверхность идеально выравнивают.

Как самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле

Как самолет «Уральских авиалиний» приземлился в поле

Если же говорить про состояние самого самолета, который, к счастью, оказался неповрежденным, то там вроде уже починили систему гидравлики.

Между тем каталожная цена нового Airbus А320 — порядка $100 млн. Понятно, что в нашем случае мы говорим о лайнере, который уже вовсю эксплуатировался, но даже если он стоит $30-40 млн, то, в общем, это окупит затраты по выравниванию поля.

Судя по информации в прессе, конкретно этот борт подпадает под урегулирование, над которым сейчас "Уральские авиалинии" работают с иностранными лизингодателями. То есть потенциально авиакомпания может этот борт приобрести через страховое урегулирование, насколько я понимаю, и очистить его от двойной регистрации, а дальше эксплуатировать без всяких ограничений, в том числе и для международных полетов.

То есть это самолет, который сам по себе стоит много денег и потенциально может принести авиакомпании прибыль».

Эксперты отмечают: даже при том, что визуально воздушное судно не получило значимых повреждений, оценить, насколько безопасной будет его дальнейшая эксплуатация, непросто. К тому же, в обследовании не станет участвовать производитель — французский Airbus, что еще больше увеличивает риски.

Как пилотов решили отучить от посадок в поле

Как пилотов решили отучить от посадок в поле

Наиболее реалистичный способ эвакуации воздушного судна — это его демонтаж и транспортировка на тягачах, полагает заслуженный пилот России Виктор Саженин:

«Оценить возможные повреждения возможно только в ангаре, потому что нужна нивелировка, насколько плоскости соответствуют своим начальным геометрическим характеристикам, и этого в полевых условиях не сделаешь точно.

Перегонять лайнер в текущих условиях — довольно авантюрная идея. Как его оттуда вызволить? Самое простое и реальное, что возможно сделать, — отсоединить плоскости и на каком-то огромном тягаче до Новосибирска отбуксировать его.

Затем уже на аэродроме в ангаре соединить опять плоскости, вывесить, посмотреть, что с шасси и двигателями.

По логике, вообще-то необходимо запрашивать консультацию у Airbus, но с учетом той политический ситуации, что сложилась, я затрудняюсь даже сказать, как это будет выглядеть с юридической точки зрения».

Пассажирский самолет A-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Сочи в Омск, экстренно сел в поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир, в том числе 21 ребенок. Никто из них не пострадал.

Согласно заявлению авиаперевозчика, причиной происшествия стал частичный отказ гидравлики. Как писали СМИ, после расшифровки черных ящиков эксперты пока неофициально пришли к выводу, что пилоты неверно рассчитали запасы топлива из-за неубранного шасси.

A-320 "Уральских аваилиний" в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

A-320 &quot;Уральских аваилиний&quot; в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж

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Андрей Загорский

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