Минтранс заявил об отсутствии преимуществ у «Аэрофлота» по выкупу самолетов

Замминистра транспорта Игорь Чалик заявил, что частные авиакомпании имеют такие же условия по выкупу самолетов у зарубежных арендодателей, как и «Аэрофлот». По его словам, в настоящее время авиакомпании и «НЛК Финанс» (входит в страховую компанию НСК) работают над соглашением с «Аэрофлотом». В начале октября «Ъ» сообщал, что «Уральские авиалинии» и iFly не смогли переоформить самолеты иностранных лизингодателей в российскую собственность из-за отсутствия договора с будущим собственником самолетов «НЛК Финанс».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Игорь Чалик

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Да, абсолютно такие же»,— сказал Игорь Чалик, отвечая на вопрос журналиста о том, предоставляются ли частным компаниям такие же условия, как и «Аэрофлоту» (цитата по ТАСС). «Каждая авиакомпания видит свой вариант (текста соглашения.— ''Ъ''). Мы говорим: есть единый текст, он "Аэрофлот" устроил»,— добавил господин Чалик.

В настоящее время успешно переоформить самолеты иностранных арендодателей в собственность России до истечения соответствующих лицензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) удалось только «Аэрофлоту». По данным «Ъ», «Уральские авиалинии» и iFly не смогли этого сделать из-за отсутствия договора с «НЛК Финанс», подконтрольной Росавиации. Срок действия лицензий OFAC истек в конце сентября. Лизингодатель «Уральских авиалиний» смог договориться с Минфином США о продлении до 31 октября разрешения на перевод средств в рамках страхового урегулирования. iFly находится в процессе продления сроков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лизинг самолетов пошел на второй круг».

Полина Мотызлевская