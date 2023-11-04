Блогеру Шабутдинову предъявлены обвинения по восьми эпизодам мошенничества

Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлены обвинения по восьми эпизодам в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы. В ближайшие время суд изберет ему меру пресечения. Вину обвиняемый не признал.

Согласно версии следствия, Аяз Шабутдинов, действуя от имени подконтрольных ему юрлиц, вместе с соучастниками «создавал у граждан ложное впечатление» о возможности создать успешный бизнес и получить высокий доход за счет его образовательных программ, «что не соответствовало действительности».

По данным прокуратуры, восемь человек, «убежденные в результативности» курсов, заключили договоры с компаниями блогера на суммы «от 100 тыс. руб. до 1,9 млн руб.». Аяз Шабутдинов вину не признал.

Аяз Шабутдинов — блогер-миллионник. В соцсетях он называет себя миллиардером и «основателем бизнес-школы нового поколения». Блогер основал бизнес-школу «Like Центр», которая продает тренинги и курсы по заработку.

О задержании Аяза Шабутдинова в съемной квартире в Москве стало известно накануне. Вслед за этим в Telegram-канале блогера его команда сообщила, что проверка и опрос свидетелей в отношении компании проводятся «на основании заявления одной из клиенток (Калистратовой Н. В.)», несогласной с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий — 1,9 млн руб. Команда посчитала предъявленные обвинения необоснованными.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Учение — тюрьма».